Akkuyu NGSâ€™nin 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼Ã§ Ã¼nitesinde bir aÅŸama daha tamamlandÄ±

NÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralinin gÃ¼venlik sisteminin ana unsurlarÄ±ndan biri olan Ä°KKâ€™nin ikinci katmanÄ±, Akkuyu NGS'nin 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼Ã§ Ã¼nitesinde bulunan reaktÃ¶r binasÄ±na baÅŸarÄ±yla kuruldu. KabuÄŸun montajÄ±nda zaman tasarrufu saÄŸlayan Ã¶n imalat yÃ¶ntemi kullanÄ±lÄ±yor. Ä°KK'nin ikinci katmanÄ±, 24 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan kaynaklÄ± bir metal yapÄ± olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. 330 tondan fazla aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa ve 20 metreden fazla Ã§apa sahip geniÅŸletilmiÅŸ katmanÄ±n montajÄ±, Liebherr LR 13000 aÄŸÄ±r paletli vinÃ§ kullanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirildi ve yaklaÅŸÄ±k 7 saat sÃ¼rdÃ¼. Kurulumdan sonra 3â€™Ã¼ncÃ¼ Ã¼nitenin reaktÃ¶r binasÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi 12 metre artarak 16,9 metreye ulaÅŸtÄ±.

NGS Genel MÃ¼dÃ¼r Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± ve YapÄ± Ä°ÅŸleri DirektÃ¶rÃ¼ Sergey Butckikh konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°Ã§ koruma kabuÄŸu, reaktÃ¶r bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli bir unsurudur. Ä°KK, reaktÃ¶r binasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sal unsurlarÄ±ndan biri olarak reaktÃ¶rÃ¼n gÃ¼venliÄŸini ve Ã§evre gÃ¼venliÄŸini saÄŸlar. ReaktÃ¶r binasÄ±nÄ±n iÃ§ koruma kabuÄŸunun inÅŸasÄ±nda bir sonraki aÅŸamayÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katmanÄ±nÄ±n inÅŸa edilmesi oluÅŸturuyor. Bundan Ã¶nceki aÅŸamada ise, ikinci katmanÄ±n demirle gÃ¼Ã§lendirilmesi, Ã¶zel kalÄ±plarÄ±n kurulmasÄ± ve betonlama yapÄ±lmasÄ± gerekiyor" dedi.

ReaktÃ¶r binasÄ±nÄ±n iÃ§ koruma kabuÄŸunun dÄ±ÅŸÄ±nda, 3+ nesil VVER-1200 gÃ¼Ã§ Ã¼nitelerinin inÅŸasÄ±na yÃ¶nelik bir dÄ±ÅŸ korumanÄ±n inÅŸasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DÄ±ÅŸ koruma kabuÄŸu, reaktÃ¶r ekipmanÄ±nÄ± her tÃ¼rlÃ¼ dÄ±ÅŸ etkiden korumaya yarÄ±yor.

Akkuyu NGS sahasÄ±ndaki inÅŸaat ve montaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, dÃ¶rt gÃ¼Ã§ Ã¼nitesi, kÄ±yÄ± hidroteknik yapÄ±larÄ±, gÃ¼Ã§ daÄŸÄ±tÄ±m sistemi, idari binalar, eÄŸitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak Ã¼zere ana ve yardÄ±mcÄ± tesislerin tÃ¼mÃ¼nde devam ediyor.