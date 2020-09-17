Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1103
ALTIN
471.791
DOLAR
7.5311
STERLİN
9.7614
EURO
8.8882
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Oyuncu Müge Boz ve ralli...
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Son Dakika
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avakodada, bu sezonun ilk ihracatı bugün Bulgaristan'a yapıldı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl ihracatın geç başladığını, iç pazardaki talebin yoğun olduğunu söyledi. Sevilgen, bu yıl 10 milyon avokado ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2020 Perşembe 14:57
0 Okunma
Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet

ANTALYA - Alanya'da yetişen ve başta iç piyasa olmak üzere birçok ülkeye dağıtımı yapılan tropikal meyve avokado, tezgahlardaki yerini aldı. Hasadına ağustos ayında başlanılan avokadonun bu yılki ilk ihracatı da gerçekleşti. Alanya Toptancı Hali'ne getirilen avokadolar, Bulgaristan'a yollanmak üzere TIR'a yüklendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği'nin gerçekleştirdiği ihracatın yıl sonuna kadar 10 milyon adede ulaşması planlanıyor.

'TÜRKİYE AVOKADO TÜKETİCİSİ KONUMUNDA'

Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 20'lik kayıpları olduğunu belirterek, iç pazarda yoğun talep olması nedeniyle ihracatın eylül ayına sarktığını söyledi. Başkan Sevilgen, "2020 yılının ilk avokado ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmekteyiz. Geçen sene ilk ihracatı ağustos ayında yapmıştık, bu yıl eylül ayına kadar sarktı. Bunun en büyük sebebi Türkiye'de tüketici, avokado tüketicisi konumunda. Geçen yıl ağustos ayında 3-4 defa Bulgaristan'a avokado göndermiştik. Ama bu yıl eylül ayının ortalarına denk geldi. Eylül- ekim ayı itibarıyla da ülkemizden avokadonun çok yoğun olduğu aylar. Bu aydan itibaren Bulgaristan'a 2-3 TIR daha avokado göndereceğiz. Arkasından Ukrayna'ya göndereceğiz. Rusya'ya zaten gönderilmekte" dedi.

'10 MİLYON İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Alanya'da üretilen avokadoya birçok ülkeden talep olduğunu ancak ürünün yetersiz olduğunu kaydeden Sevilgen, "Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziran ayında aşırı sıcak oldu. O sıcaklıktan dolayı avokadoda yüzde 20 eksiğimiz var. Bugün 10 bin civarı avokadomuz gidiyor. TIR'ı tamamen dolduramadık. Limon ve nektarıyla beraber TIR dolup, Bulgaristan'a gidecek. Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet, biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Geçen yıl 10 milyon ihracatımız gerçekleşti. Biz bunu 15 milyon yapalım diye hedefliyorduk ama zannedersem yine 10 milyon adette kalacağız" diye konuştu.

'ŞU AN 5- 6 LİRA ARASINDA OYNUYOR'

Başkan Sevilgen, avokadonun fiyatı hakkında da bilgi verirken, şunları söyledi:

"Fiyatlar geçen yıl 4- 4,5 liraydı. Şu an 5- 6 lira arasında oynuyor. Bunun sebebi de avokadonun bu sene hem üretiminin eksik hem de Türkiye'nin tüketiminin daha fazla olmasından kaynaklı. Tüketici ise avokadoyu 5,5- 6 lira arasında marketlerden alabilirse iyi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyaAvokado IhracatıHedef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli elektrikli motor üreticisi 3 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım planlıyor
Yerli elektrikli motor üreticisi 3 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım planlıyor
Geçtiğimiz ay 170 bin 408 konut satıldı
Geçtiğimiz ay 170 bin 408 konut satıldı
Dolar 7.48 lira, euro 8.86 lirada
Dolar 7.48 lira, euro 8.86 lirada
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans