Allianz Türkiye’ye pazarlama iletişimi alanında 6 ödül

Allianz Türkiye “97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle” reklam filmiyle “Üretimde Ustalık ve Tasarım” bölümü altındaki “Müzik ve Ses Tasarımı” kategorisinde Felis Ödülü’nü alırken, “Yönetmen” kategorisinde de Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Allianz Teknik’in lansmanı “Kelebek Etkisi” projesiyle “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” bölümü altındaki “En İyi Pazarı Geliştiren” ve “En İyi Ürün/Hizmet Lansmanı” kategorilerinin “B2B” başlıklarında Başarı Ödülü’nü alan Allianz Türkiye, “HEY! Bir Çevik Dönüşüm Yolculuğu” ile “PR” bölümü altındaki “İç İletişim Yönetimi” kategorisinden ve Allianz Motto Müzik’in “Yanında Allianz, Hayatında Müzik” projesiyle “Medya” bölümü altındaki “Finansal Hizmetler” kategorisinden de Başarı Ödülü’yle döndü.

ÇABALARIMIZIN KARŞILIKSIZ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı Felis’te 6 ödüle birden layık görülmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kırcı “Allianz Türkiye olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için kullanıyoruz. Bu bakış açısıyla yön verdiğimiz projelerimizle her zaman müşteri odaklı olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi fikirlerle harmanlayarak ortaya koyduğumuz yaratıcı projelerin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın takdir görmesi bizler için büyük bir gurur. Concept ve V for Viral ile hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve kampanyalarımızla aldığımız bu ödüllerle, çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görüyor, daha iyisini ortaya koymak için ekip olarak motive oluyoruz.” dedi.