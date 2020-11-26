Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1335
ALTIN
462.619
DOLAR
7.9397
STERLİN
10.6308
EURO
9.4728
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı
Son Dakika
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya...
Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih ederim
Son Dakika
Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih...
Kartal'da mühürlü mekanda korona partisi
Son Dakika
Kartal'da mühürlü mekanda korona partisi
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor
Son Dakika
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor

“Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin”

Altın fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, “Uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek yok” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 10:50
0 Okunma
“Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin”

İSTANBUL - Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı, şirketlerin arka arkaya yaptığı aşı duyurusu, ons altın fiyatının sert düşmesine neden oldu. Altınbaş Üniversitesi’nden Ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Hem yurt dışında altın fiyatı düştüğü hem dolar kuru sert şekilde gerilediği için altına yatırım yapanların endişelendiğini aktaran Prof. Dr. Alkin, “Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların endişeli olmasını anlıyorum. Ancak ‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde uzun vadeli yatırım yapanların endişelerini anlamakta zorluk çekiyorum. Gram altının uzun vadeli yükselişi de sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum” diye konuştu.
 

“YATIRIMCININ B PLANI OLMALI”

Prof. Dr. Alkin, “Daha önce birçok kez para ve sermaye piyasalarında hiçbir şeyin garanti olmadığını, kazancın olduğu yerde riskin de bulunduğuna işaret ettim. ‘Normal şartlarda’ diye başlayan her sözün dikkatle dinlenmesi gerekir. Kimse Merkez Bankası başkanının görevden alınacağını düşünemezdi. Tüm yatırımcıların anormal şartlara göre B planını hazırda tutması gerekir.”

“KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE HAREKET ETMEK ZARARLI”

Piyasayı yakından takip etmeyen ve finansal okuryazarlığı zayıf olan yatırımcıların hatalı kararlar alabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Vatandaşlar, yatırım yapmak istediği zaman kulaktan dolma bilgiler ve kestirme cevaplarla hareket ediyor. İnsanların çok endişeli olması da hatalı işlemler yapmalarına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Son yaşananların yatırımcılara ders olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Dünyada hiçbir yatırımcı, fiyatların en dip seviyesinden alıp zirveden satmada başarılı olamamıştır. Bu seviyelere kademeli şekilde alış ve satış yaparak ulaşırlar. Uzmanlara al-sat seviyesi sormak da doğru bir davranış değildir. Uzmanlar ancak ve ancak teknik anlamda destek ve direnç seviyelerini ifade ederler ve yatırımcılara ‘normal şartlarda’ neler olabileceğini anlatır. Aynı şey ons fiyatı için de geçerlidir. Anormal fiyat hareketleri önceden öngörülemez, bu sebeple kısa vadeli al-sat yapanların mutlaka piyasayı aktif şekilde takip etmeleri, sadece dolar lirayı değil, yurt dışında altının ons fiyatının hareketini de izlemeleri büyük önem arz ediyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Prof. Dr. Emre AlkinAltınYatırımAltın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik
MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik
Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans