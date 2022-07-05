Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası

ANTALYA - Pandemi sürecinin ardından Antalya, 2022 yılı Haziran ayında misafir ettiği 1 milyon 875 bin turistle Akdeniz havzasında 1 numara oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kentin en yakın rakibi Mayorka'nın haziranda 1 milyon 570 bin turiste ulaştığını kaydetti.



Turizm sektörünün Türkiye'deki en önemli kenti Antalya'da, haziran ayında yeni rekorlar kırıldı. Yılın ilk 6 ayında 4 milyon 284 bin turist ağırlanan kentte, haziranda ise 1 milyon 875 bin turiste ulaşıldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yavuz, Antalya'ya gelen turistlerin ülkelere göre dağılımı ve Akdeniz havzasındaki rakiplerine göre durumunu değerlendirdi.



İlk 6 ay sonunda Antalya'yı yurt dışından 4,3 milyona yakın turistin ziyaret ettiğini belirten Yavuz, "Koronanın etkisinde başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden yılın ilk 6 ayında en çok turist, 1 milyona yaklaşan Almanya'dan geldi. Almanya, yıl sonundaki 3 milyon hedefine doğru ilerliyor. Pandemi ve savaşın etkisinin azalmaya başladığı haziran ayında 1 milyon 875 bin turist Antalya'da tatil yaptı. Yılın ilk 5 ayında Almanlar önde giderken, haziranda ise Alman'dan çok Rus turist geldi. Haziran ayında Rusya'dan 408 bin, Almanya'dan 360 bin turist geldi" dedi.





ALMANYA'DAN 3 MİLYON TAHMİNİ



İlk 6 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkeleri Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya ve Hollanda olarak sıralayan Yavuz, "2022 yılında ilk 6 ay sonunda Antalya'ya gelen turist sayısı pandemi yılları olan 2020 ve 2021 yıllarının aynı dönemdeki toplamından daha fazla oldu. Nisan ayında başlayan yükselme trendi, mayıs ve haziranda da hız kesmeden devam etti. Yılın ilk yarısında Alman turist sayısı 950 bini geçerek son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Temmuz ve ağustos aylarındaki Türk vatandaşların ve Almanya'da yaşayan diğer ülke vatandaşlarının yoğunluğunu da dahil edersek yıl sonu Almanya'dan 3 milyon turist tahmini gerçekleşecek gibi gözüküyor" diye konuştu.



2 MİLYONUN ÜSTÜNDE RUS BEKLENİYOR



Savaşın gölgesindeki Rusya'dan yılın ilk 6 ayında 785 bin turist geldiğini açıklayan Yavuz, "Rus uçaklarının Avrupa hava sahasındaki yasağının sürmesi, yaz döneminde Antalya'yı neredeyse tek alternatif haline getirdi. Artan talebe karşı Rusya'dan Antalya'ya planlanan ilave uçuşlarla bu yıl öngörülen 2 milyon sayısının üstünde Rus turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor" dedi.



Yılın sürprizi olarak İngilizleri gösteren Yavuz, "İlk 6 ayda 434 bin İngiliz turist Antalya'ya gelerek, tüm zamanların en yoğun sayısını yakaladı. Portekiz'deki pandemi tedbirleri ve Mayorka'daki yüksek fiyat artışı bu en önemli iki destinasyonun duraklamasına yol açtı. Buradaki talebin Antalya'ya yönelmesi ve yılın kalan 6 ayında en az yarım milyon İngiliz turistin daha Antalya'ya gelmesi mümkün ve toplamda 1 milyonu aşması öngörülüyor" diye konuştu.



2019'A GÖRE KAYIP YÜZDE 23'E DÜŞTÜ



6 ayda çeyrek milyona ulaşan Polonyalı turistlerin Antalya'ya ilgisinin her geçen gün arttığını anlatan Yavuz, "Yıl sonunda Polonya yarım milyonu aşarak dördüncü sıradaki yerini perçinlemiş olacak. Dünya genelinde pandemi ve savaşın turizme verdiği hasar 2019 yılına göre yapılan kıyaslamalarla gerçekleşti. Antalya'ya en çok turist 2019 yılında gelmişti. 2022 yılının ilk 6 ayında Antalya 2019 yılının yüzde 77'sini yakaladı. Almanya, İngiltere ve Polonya önemli pazarlar. 2019 sayılarını geçtiler. 2019 yılına göre kayıp yüzde 23'e indi" dedi.



42 ÜLKE, 2019'U İLK 6 AYDA GEÇTİ



Dünya turizminde 1000'den az gelişler değerlendirme dışı bırakıldığında, 42 ülkedeki turist sayılarının ilk 6 ayda 2019'u geçtiğini dile getiren Recep Yavuz, Akdeniz çanağındaki destinasyonlara bakıldığında ise haziran ayı verilerine göre Antalya'nın 1 numara olduğunu belirtti. Yavuz, "2022 yılında da Antalya ve Mayorka Akdeniz'de liderliğe oynuyor. Her iki destinasyon da haziran ayında 2 milyon sınırına yaklaştı. Haziran ayında Antalya'ya 1 milyon 875 bin, Mayorka'ya ise 1 milyon 570 bin turist geldi. Akdeniz'deki diğer önemli tatil beldeleri haziran ayında yarım milyon civarında kaldılar" diye konuştu.