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Araç alacaklara uzmanından güvenli alışveriş tavsiyeleri

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:12
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Araç alacaklara uzmanından güvenli alışveriş tavsiyeleri

HABER: DİNÇER KARACALAR

Otomobil sektöründe sıkça karşılaşılan alım-satım sırasındaki sıkıntılar beraberinde ciddi mağduriyetleri de getiriyor. Otomotiv ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren Utku Grup, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için araç alacak ya da satacak kişilere önemli uyarılarda bulundu. İşte dikkat edilmesi gereken o hususlar. 

Aracın bir kurumsal şirketten veya galeriden satın alınacağı durumlarda firmanın Ticaret Bakanlığınca verilen yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesinin olup olmadığının sorgulanmalı. Şirket tarafından güncel ve detaylı ekspertiz yapılmalı ve bu raporunun barkodla doğruluğu onaylanmalı.  Alınacak aracın tramer kaydının plakadan değil de şasi numarasından sorgulanması dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus. Çünkü plaka her satışta değişebilir. Ancak şasi numarası hiç bir zaman değişmez. Yetkililere göre satış işlemi sırasında noterden onay almadan ödeme yapılmaması da şart. 

Alım-satım konusunda tecrübesi olmayan kişilerin mutlaka profesyonel bir firmadan destek almaları gerektiğini vurgulayan Utku Grup yetkilileri, “Yetki belgesine sahip firmalarla çalışılırsa bu tür mağduriyetler yaşanmaz. Müşterilerimiz yorulmadan, prosedürlerle uğraşmadan bu süreçleri atlatır” dedi. 

Son Güncelleme: 04.08.2021 10:21
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Araç Alacaklara Uzmanından güvenli Alışveriş Tavsiyeleri
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