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Atık plastik şişelerden elyaf ve polyester şerit üretip, 20 ülkeye satıyorlar

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde atık plastik şişelerden elyaf ve polyester şerit üreten firma, 20 ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Osman Torun, "Türkiye'deki geri dönüşüm atıklarının çoğu, hatta büyük miktarı çöpe gitmekte" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mart 2021 Cuma 15:42
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Atık plastik şişelerden elyaf ve polyester şerit üretip, 20 ülkeye satıyorlar

TEKİRDAĞ - Ergene ilçesinde 20 yıldır atık plastik şişelerden polyester ve plastik şerit üreten firma 20 ülkeye ihracat yapıyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Osman Torun, Türkiye'de atıkların birçoğunun çöpe atıldığını vurgulayarak, "Yirmi yıldır bu işi yapıyoruz. Sokak toplayıcılarının hurdacılara sattığı atıkları İstanbul'daki depolarımız aracılığıyla balya halinde Çorlu'daki fabrikamıza getirmekteyiz. Burada hammadde haline getiriyoruz  ve polyester elyaf olarak ile polyester şerit olarak üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünleri 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Yüzde 60'ına tekabül edecek şekilde ihracat yapıyoruz, yüzde 40'ını da yurt içindeki tedarikçilere üretiyoruz. Yaklaşık 500 kalemde kullanılacak şekilde elyaf üretmekteyiz. 250 çalışanımız var" dedi.

Mesleklerinin zor olduğunu ifade eden Torun, "Türkiye'deki geri dönüşüm atıklarının çoğu, hatta büyük miktarı çöpe gitmekte. Yöneticiler bu işin üzerine biraz daha gitmeli" diye konuştu.

Osman Torun,  ham madde olarak yurt dışından atık ithal etmek zorunda kaldıklarını kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atık Plastik şişeler20 ülkeTekirdağ
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