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Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB), geçen yıl elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 12,1'e ulaştı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 14:40
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi

BRÜKSEL - Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılında yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36,4'ü benzin, yüzde 22,6'sı hibrit, yüzde 16,4'ü dizel, yüzde 12,1’i tamamen elektrik (BEV), yüzde 9,4'ü fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,8'i diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğal gazlı oldu.

Böylece söz konusu dönemde, AB ülkelerinde elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 44,1'i buldu.

2022'de önceki yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 28 artarak 1 milyon 123 bin 778, hibrit satışları yüzde 8,6 yükselerek 2 milyon 89 bin 653, fişli hibrit otomobil satışları yüzde 1,2 artışla 874 bin 182, diğer alternatif yakıtlı otomobil satışları yüzde 13,7 yükselişle 257 bin 458'e çıktı.

Benzinli otomobil satışları yüzde 12,8 azalarak 3 milyon 371 bin 153, dizel satışları yüzde 19,7 azalarak 1 milyon 522 bin 686, doğalgazlı otomobil satışları yüzde 57,6 gerileyerek 18 bin 298’e indi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaElektrikli Otomobil
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