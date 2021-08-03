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Avrupa’nın önde gelen kripto festivaline yoğun ilgi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 14:34
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Avrupa’nın önde gelen kripto festivaline yoğun ilgi

İSTANBUL - Yerli kripto para borsası ICRYPEX, 7-8 Ağustos tarihlerinde teknoloji tutkunlarını Kripto Fest 2021’de bir araya getirecek. Kripto para sektöründe Avrupa’nın en büyük etkinliklerinden biri olacak ICRYPEX Kripto Fest 2021’in, pek çok önemli isim ve projeyi ağırlayacağı bildirildi.


 

Sektöre ışık tutan teknolojilere değinmek ve önümüzdeki dönemlerde yaşanacak gelişmeler hakkında kriptoseverleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek ICRYPEX Kripto Fest 2021, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda misafirlerini ağırlayacak. Ücretsiz etkinliğe katılım için ICRYPEX web sitesinden katılım formunun doldurulması yeterli olacak.


 

ALANININ ÖNCÜ İSİMLERİ BİR ARAYA GELİYOR


 

ICRYPEX Kripto Fest 2021, alanında öncü pek çok ismin yer aldığı bir panel serisine ev sahipliği yapacak. Sunuculuğunu Eren Caner’in üstleneceği seride Bitcoin’in tarihinden finansın geleceğine, trader öykülerinden çılgın başarı hikâyelerine birbirinden farklı konular masaya yatırılacak.


 

“KATILIMCILARI SÜRPRİZLER DE BEKLİYOR”


 

Etkinlikte Türk bilim insanı Emin Gün Sirer liderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirilen ve merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları, kripto para işlem platformları ve hizmetler için güvenli, pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmayı amaçlayan AVAX için de özel bir bölüm olacak. AVAX, Blockchain 2.0’ın devamı niteliğinde olan Blockchain 3.0 için geliştirdiği projelere değinecek. Spor tutkunlarının taraftarı oldukları kulüplerin fan token projelerinin bir yenileri ise ICRYPEX Kripto Fest 2021’de katılımcılara sürpriz açıklamalarla duyurulacak. ICRYPEX Kripto Fest 2021, ayrıca bir lansmana da sahnesinde yer verecek. Ev sahibi ICRYPEX, profesyonel trade ekranı ICRYPEX ONE’ı tanıtacak. Etkinlik, sanatçı Edis’in coşkulu konseriyle son bulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Kripto Para Borsası ICRYPEX
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