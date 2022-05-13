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Bakan Bilgin: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2022 Cuma 13:09
Bakan Bilgin: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı, düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'nın düzenlediği 'Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bilgin, Türkiye'de enflasyonun ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, "Buraya gelirken gazeteci arkadaşlar, 'Enflasyon yüksek, bu enflasyon şartları altında neler yapmayı düşünüyorsunuz?' sorusunu soruyor. En çok karşılaştığım sorulardan biri bu. Enflasyon fevkalade ciddi boyutlarda, Türkiye'de enflasyon yüzde 70’e dayandığını biliyoruz, dünyada da öyle. Bunu bugün burada tartışmanın anlamı yok. Bunun birçok sebebi var; ama sebeplerin temelinde pandeminin meydana getirdiği sorunlar, pandemi sonrası dünyada olağanüstü enerji fiyatlarındaki artış ve bizim ülkemizin buna hazırlıksız yakalanması. Alternatif enerji kaynaklarının olmaması. Daha nükleer enerji yeni kuruyoruz. Bazı enerji ürünlerindeki artış yüzde 200 civarında. Yüzde 150 ile yüzde 200 arasında artan ürünler var. Türkiye'de bunların yansımaları var" dedi.

'HEPSİ DOSYA DOSYA ÖNÜMÜZDE'

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesini bu ay sonunda çözüme kavuşturacaklarını belirtip, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı, düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesi de var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz ve çözüme ulaştığımız anda da kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimizi, emeklilerimiz endişe etmesin. Bizim görevimiz; onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlara karşı da korumak. Tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi ve emeklilerimizi, insanımızın geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BilginEnflasyon
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