Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez son durumu incelemek ve yetkililerden bilgi almak için Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile görüşmesinin ardından sahada incelemelerde bulundu. Ziyarette, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile bakanlık yetkilileri de Bakan Dönmez'e eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremlerin tüm Türkiye'yi etkilediğini belirterek, "Herkes bir cana umut olurum, bir yarayı sararım, bir gönle girerim diye bölgeye geldi." ifadelerini kullandı.

Bu kurumlardan birinin de TPAO olduğunu aktaran Dönmez, "Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman'da bölge müdürlüğünün kapılarını binlerce depremzedeye açtılar. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin evi yıkıldı, yakınlarını kaybetti ama yine de desteğinden geri durmadı. Allah hepsinden razı olsun. Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi." değerlendirmesini yaptı.

Dönmez, yakınlarını kaybeden işçilerin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Binlerce işçimiz bölgeye gitti. Şimdi geri döndüler ve çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar. Burada bulunan yüzlerce iş makinesi arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması bizim için bütün projelerden önemli. Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız."

Açıklamada, tesis inşaatında karada 8 bin kişiyle denizde 51 geminin tam kapasite çalışmaya kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.