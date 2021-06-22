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Bakan Dönmez: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2021 Salı 14:51
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Bakan Dönmez: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki toplam doğal gaz keşfinin 540 milyar metreküp olduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz, Türkiye'ye ve milletimizin kabiliyetine inanmayanlar, bu projemize de karşı çıktılar.  Şimdi de 'Buldunuz ama çıkaramazsınız' diyorlar. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle Mimar ve Mühendisler Grubu 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Dönmez, Türkiye'yi üreten, kendi teknolojisi, insan kaynağı ve bilgi birikimiyle dünyayla çok daha başarılı rekabet edebilen role büründürdüklerini belirtti. Denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarından başarılı sonuçlar aldıklarını kaydeden Dönmez, "Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz iki keşfimizle bir taraftan ülkemize 540 milyar metreküplük bir rezerv kazandırırken diğer taraftan da ortaya koyduğumuz yol haritasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Biliyorsunuz, Türkiye'ye ve milletimizin kabiliyetine inanmayanlar, bu projemize de karşı çıktılar. Gemilerimizi ülkemize kazandırdığımızda, 'Aldınız ama arayamazsınız' dediler sonra 'Aradınız ama bulamazsınız' dediler. Şimdi de 'Buldunuz ama çıkaramazsınız' diyorlar. Bizim onlara cevabımız belli. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Türkiye'nin gücü her şeye yeter. Türk mühendislerinin kabiliyeti ve gençlerimizin enerjisi bizi tüm hedeflerimize ulaştırır" dedi.

'YATIRIMLARIMIZI SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'yi sadece enerjide değil enerji teknolojilerinde de merkez ülke haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yenilenebilir enerjide ortaya koyduğumuz projelerde yerli teknoloji gibi şartlarla yatırımcılarımızı Ar-Ge ve inovasyona yönlendiriyoruz. Bu teşvikimizin en güzel örneklerinden birisi Ankara'da kurulan Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası oldu. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES'te kullanılan panelleri üreten fabrikamızla güneşte yerli teknoloji için düğmeye basmış olduk. Bir diğer örnek teknoloji projemizi ise Keban'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Keban'daki 8 jeneratörümüzün 3'ünü yerlileştirmeyi başardık. Böylece hem cari açığın kapanması için hem de teknolojik birikim için hayati bir adım attık. Denizlerdeki sondajlarımıza yardımcı su altı robotumuz 'Kaşif'ten tutun da yerli otomobilimizin bataryasında kullanılacak yerli lityum tesisimize kadar birçok alanda da yerli teknolojiyi oyuna dahil ettik. Yerli lityum üretimimiz de başladı. Bugüne kadar yaklaşık 150 kilogram lityum karbonat ürettik. Yıllık 600 ton üretecek asıl tesisimiz için de parametre oluşturma çalışmalarımız başladı. Bu anlayışımızla hem maddi hem de beşeri yatırımlarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezKaradenizDoğalgaz
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