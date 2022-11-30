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Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı 2023 başında açacağız

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:06
Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı 2023 başında açacağız

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da test aşamasındaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı inceledi, test sürüşü yaptı. Karaismailoğlu, "2023 yılı başında tüm çalışmaları tamamlayıp hattımızı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Test sürüşleri devam eden hattaki metronun sürücü koltuğuna oturan Karaismailoğlu, Kızılay İstasyonu'na kadar test sürüşü yaptı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Ankaralıların ihtiyaç duyduğu bu anlamlı projeyi bir an evvel hayata geçirmek, Ankara’mızın raylı sistem ağını genişletecek yeni projemizin ilk seferi için artık gün sayıyoruz. AKM-Gar-Kızılay Metrosu ile yeni bir hattı daha Ankara’ya kazandırmanın eşiğindeyiz. 3.3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nı tamamladığımızda; Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hattımız, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da son derece önemli. Günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip hattımızdaki ilk durak olan Gar İstasyonu aracılığıyla vatandaşlarımız, YHT garına ulaşacak; yine aynı istasyon sayesinde Başkentray ve Ankaray’a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da M1 hattına, yani Başkentray’a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon da Kızılay. Buradan da Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına aktarma yapmaları mümkün olacak" diye konuştu.

'METRO ARACI SAYISI 4 KATINA ÇIKARILDI'

Metro hatlarında çalıştırılmak üzere mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro araç alımının bakanlıkça yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, "Böylece hatlarda çalışan metro aracı sayısı 4 katına çıkarıldı. Metro araçları depolama ve bakım merkezi revize edildi. Kapasitesi artırıldı. Ayrıca Çayyolu bölgesinde yeni bir depolama ve bakım merkezi daha tesis edildi" dedi.

Projede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "4 katlı ve 335 araç kapasiteli AKM Otoparkı betonarme imalatların yüzde 100’ünü tamamladık. 14 metre şaft çapına ve 37 metre derinliğe sahip Zafer Parkı acil çıkış yapısının tüm imalatlarını bitirdik. ​TBM tünel imalatının tamamını bitirdik. 7 bin 295 metre hat üst yapısı ray montajını yaptık. AKM Otopark, Gar, Adliye ve Kızılay istasyonları ile hat üzerindeki tüm imalatları da tamamladık. Test ve devreye alma işlerimiz devam ediyor. 2023 yılı başında tüm çalışmaları tamamlayıp hattımızı halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM EKONOMİK KAZACIMIZ 379 MİLYON EURO'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeler ile ülke çapında yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla temelli büyümeyi desteklediklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Aynı zamanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor, onları, konforlu ve yeni nesil toplu ulaşım sistemleri ile buluşturuyoruz. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattımızın da bu açıdan Ankaralılara ve Ankara’ya çok önemli faydalar sunacağına dikkat çekmek istiyorum. Metro hattımızın işletmeye açılmasıyla; kara yolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon, kaza maliyetlerinden 43 milyon, zaman tasarrufundan 124 milyon, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliğinden azalma gibi dışsal faydalardan 108 milyon olmak üzere, 35 yıllık vizyonda, Ankaralıların toplam ekonomik kazancı 379 milyon euroya ulaşacaktır. Sadece bu ekonomik kazanç dahi Ankara’ya ne kadar önemli ve yerinde bir proje kazandırdığımızı gösteriyor. AK Parti hükumetleri öncesinde halka hizmet etmek yerine sadece hamaset dolu siyaset yapanlar ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Göreve gelenler; sadece ideoloji siyaseti yapıp taş üstüne taş koymadılar" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın Ağrı'ya gideceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle 'Ağrı Hamur Tutak Patnos' bölünmüş yolunun açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Cumartesi günü de Şanlıurfa Çevre Yolu'nu hizmete açacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu projeleri bitirdikten sonra yenilerine başlayacaklarını dile getirdi.

'DEMİRYOLU AĞIMIZI 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Karaismailoğlu, metro hattındaki incelemesinin ardından TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenen 'Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne' katıldı. Karaismailoğlu, bakanlığının bundan sonraki yatırımlarının demiryolu ağırlıklı olacağını söyleyerek, "Türkiye dünyadaki konjonktür ve konumu gereği artık büyük ölçekli yatırımlar yapabilecek bir konuma geldi. Demiryolu sektöründe çok önemli yatırımlarımız var. Türkiye genelinde tam 4 bin 500 kilometre demir yolu yatırımı şu anda devam ediyor. Halkalı’dan başlayıp Çerkezköy, Edirne, Kırıkkale, Avrupa hattında inşaatımız devam ediyor. Bursa’yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çok hummalı bir çalışma var. Aynı şekilde Ankara-İzmir hattındaki bütün ihalelerimiz yaptık. Nisan ayı olarak kendimize hedef koyduk; Ankara-Sivas hattımızı da açacağız. Şu an 1400 kilometre hızlı tren işletmeciliği yapıyoruz. Bununla birlikte toplam demir yolu ağımız 13 bin 100 kilometre. İnşallah hedefimiz 2053’e geldiğimizde bu sayıyı 28 bin kilometreye çıkarmak." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluAKMGarKızılay Metro Hattı
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