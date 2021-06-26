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Bakan Kurum'dan 'ambalajlı ürün' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Haziran 2021 Cumartesi 17:28
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Bakan Kurum'dan 'ambalajlı ürün' açıklaması

ANKARA

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini belirtti. Kurum, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek. Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak. Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak. 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumAmbalajDepozitoIçecek
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