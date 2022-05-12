Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.396,81
ALTIN
914,57
DOLAR
15,40
STERLİN
18,93
EURO
16,16
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...

Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2022 Perşembe 15:16
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiCesur Adımlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılda 250 milyon TL gelir hedefi
Yılda 250 milyon TL gelir hedefi
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi
25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans