Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.490,96
ALTIN
1.088,41
DOLAR
18,71
STERLİN
22,55
EURO
19,93
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
Fethiye Belediyesi lunapark alanını kiraya verecek
Fethiye Belediyesi lunapark alanını...
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...

Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz

27 Aralık 2022 Salı 15:56
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hükümetlerinin bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Nebati, "Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiMaliyet Artışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını mart sonu sisteme vereceğiz
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını mart sonu sisteme vereceğiz
Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi
Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans