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Bakan Nebati: TÃ¼m mali sÃ¼reÃ§leri elektronik ortama taÅŸÄ±yoruz

HAZÄ°NE ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, "Yerli ve milli yazÄ±lÄ±m teknolojisiyle, bÃ¼tÃ§enin oluÅŸturulmasÄ±ndan kesin hesabÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na kadar tÃ¼m mali sÃ¼reÃ§leri elektronik ortama taÅŸÄ±yoruz" dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:42
Bakan Nebati: TÃ¼m mali sÃ¼reÃ§leri elektronik ortama taÅŸÄ±yoruz

Hazine ve Maliye BakanÄ± NureddinÂ Nebati, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kamu maliyesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz teknoloji reformu ile yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlatÄ±yoruz. GeliÅŸtirdiÄŸimiz yerli ve milli yazÄ±lÄ±m teknolojisiyle, bÃ¼tÃ§enin oluÅŸturulmasÄ±ndan kesin hesabÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na kadar tÃ¼m mali sÃ¼reÃ§leri elektronik ortama taÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

BakanlÄ±ktan, 'BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kamu Mali YÃ¶netim BiliÅŸim Sistemi'ne iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise ÅŸÃ¶yle denildi:

"Kamu maliyesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz teknoloji reformu ile yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlatÄ±yoruz. GeliÅŸtirdiÄŸimiz yerli ve milli yazÄ±lÄ±m teknolojisiyle, bÃ¼tÃ§enin oluÅŸturulmasÄ±ndan kesin hesabÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na kadar tÃ¼m mali sÃ¼reÃ§leri elektronik ortama taÅŸÄ±yoruz. 'BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kamu Mali YÃ¶netim BiliÅŸim Sistemi' projesiyle, elektronik belge alt yapÄ±sÄ±na ve aÃ§Ä±k kaynak kodlu yazÄ±lÄ±m mimarisine sahip, uluslararasÄ± standartlara uygun 'Muhasebe BiliÅŸim Sistemi'ni merkezi yÃ¶netim kapsamÄ±ndaki tÃ¼m idarelerde ve talep eden diÄŸer kurumlarda uyguluyoruz. Proje kapsamÄ±nda, muhasebe sistemiyle uyumlu; harcama yÃ¶netim sistemini hayata geÃ§irdik. E-fatura uygulamasÄ±yla kaÄŸÄ±t fatura kullanÄ±mÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz,Â e-tahsilat alt yapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyoruz,Â e-teminat alt yapÄ±sÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz,Â e-belge dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanÄ±Nureddin Nebati
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Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
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