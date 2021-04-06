Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

GAZİANTEP - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gaziantep’te düzenlenen 12'nci Gaptarım-Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışına katıldı. Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokol üyeleri ile üreticiler ve davetliler de yer aldı.



Bu tür fuarların, kentlerin tarım ve hayvancılıktaki başarısına önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, özellikle yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçilerin de üretimin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek fırsatlar elde edebileceğini kaydetti.



Geçen yılın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, büyükbaş varlığının 2020'de 18,2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını, küçükbaş varlığının ise son 1 yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselip, 30 yılın en yüksek rakamına geldiğini belirtti.



'BİTKİSEL ÜRETİMİMİZ 126 MİLYON TONA YÜKSELDİ'



Türkiye'nin coğrafi konum açısından büyük avantaja sahip olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldiğini söyledi. Pakdemirli, “Bulunduğumuz konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşabiliyoruz. Geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldi. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz” diye konuştu.



'2021'İ SU VE SULAMA YATIRIMLARINDA HAMLE YILI İLAN ETTİK'



Bakan Pakdemirli, Türkiye tarihinde ilk kez 'Su Şurası' gerçekleştirdiklerini belirterek, 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettiklerini kaydetti. Suyun tarım ve gıda güvenliğinin garantisi konumunda olduğunu aktaran Pakdemirli, ''Meteorolojik kuraklığa rağmen bitkisel üretimdeki rekor artışlarda, sulama yatırımlarının büyük rolü var. 2050 yılında nüfusumuzun 106 milyona ulaşması bekleniyor. Bu nüfusu doyurmak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretmek, bu gıda üretimi için de yüzde15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Bu nedenle Gaziantep’te ve ülkemizin tamamında suyumuzu vatan bilerek, en verimli şekilde nasıl kullanacağımızı hesap ederek, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz'' dedi.



CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU



Bakan Pakdemirli, 2020 yılında tarımsal desteklerin ciddi oranda artırıldığının altını çizerek, 2020’de yüzde 4,8 büyüyen tarımın, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını söyledi. Pakdemirli, ''Tarımsal hasılamız, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla, 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz” diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, Gaziantep’te tarım ve hayvancılık alanında yeni müjdeler verdiğini belirterek, ''13 bin dekar atıl boş alanlarımızda kırmızı mercimek ekimi. 5 bin adet erkek Antep fıstık ağacı ile 5 bin dekar alanda fıstık bahçesi tesisi. Verimi artırmak için 10 bin litre organik sıvı gübrenin biber yetiştiriciliğinde kullanılması. 13 bin dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi. 9 bin dekar alanda yem bitkileri ekimi. Toplam 190 milyon bütçeli Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesi'ni geçen ay başlattık ve Gaziantep’i de bu projeden faydalanan illerimiz içinde dahil ettik. 3 yıl sürecek bu proje kapsamında büyükbaş hayvanlara ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Bal ile birlikte katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik üreticimizin güneş enerjisi sistemleri, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımını destekleyeceğiz" dedi.



Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.