Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyondan fazla başvuru yapıldı

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. EMD'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Pekcan, ekonomi muhabirlerinin, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Pekcan, sadece sağlık değil, ekonomik hayatın da salgın sürecinden etkilendiğine dikkati çekerek, bu anlamda restoranlar, kafeler, turizm ve ulaştırma gibi sektörlerin, esnaf ve sanatkarların en çok etkilenen kesimler olduğunu belirtti. Bakan Pekcan, "İlk günden itibaren devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamını sürekli geliştirerek hem finansman hem istihdam desteğiyle iş dünyamızın yanında oldu" dedi.

'2 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlere yönelik 'Gelir Kaybı Desteği' ve 'Kira Desteği' ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Pekcan, "Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, web sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmeler de basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi günü akşamına kadar başvuru sürecini uzattık. Gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. 1 milyon 300 binin üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var. Devletimizin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.

'KİRACI İLE KİRALAYANLARIN BEYANLARININ ÖRTÜŞMESİ GEREKİYOR'

Desteğe müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığı'ndaki veri sistemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki veri sisteminin karşılıklı olarak mutabakatını sağlamak için çalışma yapıldığını belirten Bakan Pekcan, "Bunlar tamamlanır tamamlanmaz da inşallah ocak ayı içinde bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kira desteği de olduğu için kiralayanın verileriyle kiracının beyanlarının örtüşmesi gerekiyor. Bunlar örtüşmediği zamanda da bu defa belki kira ödemesi veya kontrat sorgulaması yapmamız gerekecek" dedi.

'FAHİŞ FİYAT FIRSATÇILARINA 12 MİLYON LİRAYA VARAN CEZA'

Bakan Pekcan, öncelikle pandemiyi fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamak isteyenlere karşı Reklam Kurulu’nu devreye aldıklarını kaydetti. Bakan Pekcan, pandemi ile birlikte İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bu kurulda 13 üye var, 8’i kamu kuruluşları, diğerleri TOBB, TESK, üretici birlikleri, tüketici birlikleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşuyor. Yapılan denetimler sonucunda karara varılması belki zaman alıyor, tüketici bir şey gördüğü zaman hemen onu satanı cezalandırmamızı bekliyor. Ama böyle yaparsanız da ticareti kilitlemiş olursunuz. Biz ne yapıyoruz? Tespitimizi yapıyoruz ve o firmadan savunmasını istiyoruz, 10 gün süre veriyoruz. Savunması alındıktan sonra ilk kurul toplantısında karar alıyoruz. Burada ortak bir karar alınıyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun son toplantısında 92 firmaya 2 milyon 240 bin lira ceza kesildi. Kurul tarafından bugüne kadar 10 toplantıda 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi. Tabii bunların arasında Tüketici Genel Müdürlüğümüzün ve Reklam Kurulu'nun kestiği cezalar yok. Pandemi döneminde en çok ceza verilen ürün grupları arasında gıda ürünleri bulunuyor, elektronik eşya, tıraş makineleri, ekmek makineleri, kolonyalar, maskeler de var."