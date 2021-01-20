Bakan Selçuk: 2020'de 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

ANKARA - Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda İŞKUR'un 2020 yılında 869 bin işe yerleşmeye aracılık ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, 834 bin işe yerleşmenin özel sektörde olduğunu kaydetti. İş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Programlarına da değinen Bakan Selçuk, "2020 yılında 219 bin kadın ve 201 bin genç, Aktif İşgücü Programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananların yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor" dedi.



Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile de iş arayan vatandaşlara ve iş verenlere destek verilmeye devam edildiğini belirten Selçuk, "2020 yılında 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.