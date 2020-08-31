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Bakan Selçuk duyurdu! Süre 2 ay daha uzatıldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneği' süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:57
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Bakan Selçuk duyurdu! Süre 2 ay daha uzatıldı!

ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi. 

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için ödeneğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; İşsizlik Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesi çerçevesinde koranavirüs salgını nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı. 

DHA

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Bakan Selçuk DuyurduAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukKısa Çalışma Ödeneği
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