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Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği yeni başvuruları için sürenin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
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Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirtti. Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık'a kadar zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" dedi. 

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı. Selçuk ayrıca kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini aktardı.

DHA

Son Güncelleme: 23.12.2020 09:45
Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma ÖdeneğiBakanZehra Zümrüt Selçku
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