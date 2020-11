Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız devam edecek

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 'SAHA EXPO Sanal Fuarı' açılışına katıldı. Programda 2 bakanın yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı. Burada konuşan Bakan Varank, dünyanın en fazla ciro yapan ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında daha önce hiçbir Türk firmasının bulunmazken, bu yıl 7 firmanın listede yer aldığını söyledi. Savunma sanayi sektöründe çalışan sayısının 30 binden 73 bine yükseldiğini kaydeden Bakan Varank, "Toplamda 330 milyon dolar ihracat yapabiliyorken, 3 milyar doları aşan ihracat kapasitene ulaştık. Yaklaşık 11 milyar dolarlık ciroya sahip bir sektörden bahsediyoruz. Bununla birlikte, sektörün Ar-Ge harcamaları da her geçen gün artıyor. Sadece teknopark firmaları ve Ar-Ge Merkezlerinde yapılan harcamaların tutarı 12 milyar lirayı aşmış durumda. Ülkemizde en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 firmanın 5 tanesi savunma sanayinde faaliyet gösteriyor" dedi.

'YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'LERE ULAŞTI'

Bakan Varank, bakanlık olarak sektörün gelişimini destekleyen adım attıklarını söyleyerek, "Son 8 senede, savunma alanında toplam yatırım tutarı 13 milyar lira olan, 421 projeye teşvik belgesi verdik. Bu projeler sayesinde 11 binden fazla istihdam oluştu. Sektördeki 48 Ar-Ge ve tasarım merkezinin, çeşitli vergi istisnaları ve prim desteklerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Savunma sanayimizde 2000'lerde yüzde 20 olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'lere ulaştı. Sektörün geleceği ve tam bağımsızlık için kritik bileşenlerde yüzde 100 yerlileşme şart" diye konuştu.

'PANDEMİNİN FIRSATLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Bakan Varank, Sanayileşme İcra Komitesi'yle birlikte, Türkiye sanayisini ve teknoloji üreticilerini daha da geliştirecek politikaları planlayacak üst düzey bir karar mekanizmasını hayata geçirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararları ilgili Bakanlıklarla beraber bu komitede alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Pandeminin global üretim ve yatırım alanlarında getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Küresel şirketlerin, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye başladığı bu dönemde Türkiye büyük fırsatlara sahip. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım teşvik sistemimizde de, son 1 senede önemli düzenlemelere imza attık. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez kanıtlayacağız."

'SANAYİ SEKTÖRÜ 1.6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, geçen yıl savunma sanayi sektörünün 2,4 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene ilk 10 ay itibarıyla 1,6 milyar dolarlık ihracat yapma başarısını göstermiştir. Ekim ayında, geçtiğimiz seneye göre yüzde 10,4'lük pandemi koşullarına rağmen bir ihracat artışı sağlanmıştır. Sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45,5 dolar iken, 2019 yılında 61,9 dolara yükselmiştir. Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya savunma sanayi ürünlerimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitlenmekte, pazar payımız ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün derinleşmektedir. Savunma sanayi sektörümüz, katma değerli-teknolojiye dayalı ihracatımızın öncü sektörlerinden birisi olma özelliğini her geçen gün geliştirmektedir. Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."