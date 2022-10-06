Bakan Varank: Yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde birilerinin karnı doyacak

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Varank "Duble yollar yaptık. Köprüler yaptık. Ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik. Diyorlar ki 'Biz yolları mı yiyeceğiz? Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak" dedi.



IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, BİFAŞ Organizasyonuyla bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin yatak kompanentleri ve teknolojilerinin yer aldığı IBIA EXPO 2022'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Mustafa Varank'a, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de eşlik etti. Protokol konuşmasının ardından Bakan Varank fuarı gezdi. Varank, daha sonra İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Jewelry Show açılışını da yaptı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Avrupa'da resesyonun konuşulduğu, Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde böyle fuarlarla cıvıl cıvıl ortamı yakalamaktan biz gerçekten çok memnunuz. Fuarlar konusunda bir öneride bulunmak istiyorum; artık her şeyin dijital ikizinin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Fuarların da dijital ikizinin bu dönemde yapılması gerektiğine ben inanıyorum. Türkiye gaza bastı dediğimizde, birileri rahatsız oluyor, bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yalnızca 3 bin dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam 3 katına çıktı. Biz 12 bin doları gördük. Şu anda 9 bin dolar civarında. 'Duble yollar yaptık, köprüler yaptık, ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik' diyoruz. Diyorlar ki 'Biz yolları mı yiyeceğiz? Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak" dedi.





"TÜRKİYE'NİN YATAK SEKTÖRÜNÜ DOMİNE ETMESİ İŞTEN BİLE DEĞİL"



Mustafa Varank "Mobilya sektöründe de müthiş bir ivme yakaladık. 2002 yılında 290 milyon dolar olan ihracat bugün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi teknolojilerini domine etmesi işten bile değil. Kahve makinesinden, süpürgelere kadar her ürün akıllı olmaya başladı. Yapay zekayı, dijital teknolojileri, yataklara da entegre etmek ya da başka yeniliklere de imza atmak sektörün geleceği açısından önemli ve değerli" diye konuştu.