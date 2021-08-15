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Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ağustos 2021 Pazar 13:44
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Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz

ANKARA

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

'1797 TL'YE ÇIKARILDI'

Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657,86 TL’den 1797,97 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını aktardı. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SosyalDerya YanıkEvde Bakım
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