İş hayatında başarılara imza atan, yurtdışında ülkemize değer katan, girişimcilere ilham veren, sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan kadınlar, 4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Türk ekonomisinde etkin rol alan ve iş insanlarına rol model olan kadınlar, güçlü yönlerini bu önemli zirvede birkez daha anlatmış oldular.

Başarı hikayeleri ile ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı 4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile Salt Galata’da 6 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin üstlendiği, Hepsiburada tarafından desteklenen ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (Yapder) Derneği’nin organize ettiği zirvenin sunuculuğunu Celal Toprak ve Meltem Kurtulan üstlendi.

Hibrit şekilde düzenlenen ve açılış konuşmaları ile başlayan zirvede, “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” oturumu düzenlendi. Opera Sanatçı Özlem Abacı ve ekibinin coşku kattığı zirvede, oturumun sonunda ödül törenine geçildi. İş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar, akademisyenler ve medya mensuplarından oluşan jürinin belirlediği çeşitli kategorilerde, başarılı kadınlara ödüller yağdı.

Nesnelerin internetinin deneyimlerin internetine evriminde kadına düşen rolün oldukça farkındayız

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz, şunları söyledi:

“ Uyumsoft olarak 25. yılımızda, 15 ülkede, yerli ve global 60 bin firmanın dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Uyumsoft’ta yöneticilerin %70’i, çalışanların %56’sı kadın. İşe alımdan terfi sürecine kadar, cinsiyete değil, yeteneğe ve yetkinliğe bakıyoruz. Yönetim kadrosundan ar-ge’ye, yazılımdan müşteri ilişkilerine kadar tüm departmanlarda kadın çalışanlarımız görev alıyor. Herşeyin mekanikleştiği ve mesafelendiği günümüzde, duygusal zeka ve deneyim ruhunun daha da kıymetlendiğini düşünüyorum. Nesnelerin internetinin deneyimlerin internetine evriminde, kadına düşen rolün oldukça farkındayız. Analitik düşünme yetenekleri, duygusal zekaları, yaratıcılıkları ve birden fazla işi birlikte yürütebilme yetenekleri olan kadınların, bugün ve gelecekte bilişim başta olmak üzere tüm sektörlerde bu dönüşüme öncü olacaklarına gönülden inanıyoruz. Kurumsal olarak desteklediğimiz girişimci kadın sayısı, ekibimizdeki kadın oranı ve uyumAkademi çatısı altında profesyonel hayata kazandırdığımız kadın stajyerlerin oranında her yıl %50 oranında bir artış olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Elbetteki eşitliğe inanıyoruz, ama kadının dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini de yok saymıyoruz. Biz işimizi yenilikçi kadınlara teslim etmeyi, onların bakış açılarını sistemlere dahil etmeyi hızlı öğrendik ve bu konuda kendimizi şanslı hissediyoruz.” dedi.

Geleceğin 7G’sini (Güç, Gerçek, Güven, Gayret, Girişim, Gelişim) Kadınlar Şekillendirecek

“ Geleceğin 7G’sini (Güç, Gerçek, Güven, Gayret, Girişim, Gelişim) Kadınlar Şekillendirecek” konusu başlığı altında her biri kendi alanında güçlü kadınlar yer aldı. TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk “Güç”, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli “Gerçek”, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik “Güven”, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen “Gayret”, Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Duygu Aktaş “Girişim”, Mutlu Metal İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülesin Atalay “Gelecek” ve Ayhan Metal Pres Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Ayhan “Gelişim” başlıklarını anlatan birer konuşma yaptılar.

Oturumun sonunda, zirveye katkılarından dolayı Özlem İkiz, Fatma Aydoğdu, Senur Akın Biçer, Günseli Özen, Duygu Aktaş, Gülesin Atalay, Meltem Kurtulan’a teşekkür plaketleri takdim edildi.

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu

-TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü

- Demsa Group Kurucu Orta ğı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- K ütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü

- SUTEKS Y önetim Kurulu Başkanı Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü

- Gedik Holding Y önetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik - İlham Veren Rol Model Kadın Ödülü

- Garanti BBVA Genel M üdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin - Çevre Dostu Kadın Ödülü

- 3S Kale Holding Y önetim Kurulu Başkanı Sema Gürün – Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü

-San Deco Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı Ödülü

- Tar ımda Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü

- Bestelast Tekstil Genel M üdürü Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın Ödülü

- Duayen Yönetim Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Bedia Karadağ - Anadolu ’da Dijital Dönüşüme Değer Katan Kadın Ödülü

- Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü

-Team Mostra Ekibi ( Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı), Elif Derya Başoğlu, Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödülü

- T ürkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Feray Demir – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt - Teknoloji İle Fark Yaratan Kadın Ödülü

-TOBB Tekirda ğ İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler - Dayan ışmacı Girişimcilik Ödülü

-Effect BCW CEO Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü

- ORKA Holding Global Pazarlama Direkt örü K übra Orakçıoğlu Kazan - İ hracatta Performans Ödülü

-Do ğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü

- Piramit Menkul K ıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı Ödülü

-Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü