Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR



Başkan Polat, Şanlıurfa Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesinde Mehmet Ali Elmaoğlu `nu evinde ziyaret ederek. Tekerlekli sandalye hediye etti.

Elmaoğlu, Tekerlekli Sandalye de mutlu kareleri gözlerden kaçmadı.

Elmaoğlu, Başkan Polat `ın bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.



Başkan Polat, Gücümüzün yettiği Kadar Birecik ve Halfeti ilçemizde Engelli Kardeşlerimizi sevindirmeye devam edeceğiz bu gün yine bir engelli kardeşimizi evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Her insan bir engelli adayıdır bizde elimizden ne gerekiyorsa yardım etmeye devam edeceğiz dedi.