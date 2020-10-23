Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1203
ALTIN
487.976
DOLAR
7.9368
STERLİN
10.3989
EURO
9.3856
Serdar Aziz'den anlamlı destek
Son Dakika
Serdar Aziz'den anlamlı destek
Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lirada
Son Dakika
Dolar 7.94 lira, euro 9.37...
Bayrağı yere atan kadın kamerada 
Son Dakika
Bayrağı yere atan kadın kamerada 
Azerbaycan cephesinde son durum
Son Dakika
Azerbaycan cephesinde son durum

Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 

Birecik’in Tanınmış İş Adamlarından Birecik Lux Polat Taşımacılık Onursal Başkanı Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye devam ediyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ekim 2020 Cuma 11:05
0 Okunma
Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başkan Polat, Şanlıurfa Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesinde Mehmet Ali Elmaoğlu `nu evinde ziyaret ederek. Tekerlekli sandalye hediye etti.
Elmaoğlu, Tekerlekli Sandalye de mutlu kareleri gözlerden kaçmadı.
Elmaoğlu, Başkan Polat `ın bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Başkan Polat, Gücümüzün yettiği Kadar Birecik ve Halfeti ilçemizde Engelli Kardeşlerimizi sevindirmeye devam edeceğiz bu gün yine bir engelli kardeşimizi evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Her insan bir engelli adayıdır bizde elimizden ne gerekiyorsa yardım etmeye devam edeceğiz dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EngelIş AdamlarıBirecikLux Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lirada
Dolar 7.94 lira, euro 9.37 lirada
Dolar 7.82 lirada
Dolar 7.82 lirada
Üretilen gıdanın 3'te biri maalesef israf ediliyor
Üretilen gıdanın 3'te biri maalesef israf ediliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans