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Bendevi Palandöken güven tazeledi

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27’nci olağan kongresinde mevcut başkan Bendevi Palandöken güven tazeledi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ocak 2022 Pazar 20:31
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Bendevi Palandöken güven tazeledi

ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşen olağan kongrede, mevcut oda başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in yanı sıra Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu. Kongrede 681 oy alan Palandöken, yeniden başkanlığa seçildi. Palandöken, "Burada kazanan ben değil hepimiziz. Bana oy veren ve vermeyen herkesin başkanıyım. Türkiye'de 415 mesleği temsil eden TESK Genel başkanı olarak bu seçimle yeninden beni güçlendirdiniz" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenAnkara Bakallar Ve Bayiler Esnaf Odası
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