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'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İş yerlerinin bir daha kapanması, hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli sıkıntı yaratır. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:16
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'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'

ANKARA, (DHA)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs vakalarındaki artışın esnafı tedirgin etmeye başladığını belirterek, "Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok. İş yerlerinin bir daha kapanması, hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli sıkıntı yaratır. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı" dedi.

Koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artış, esnafı tedirgin ederken, TESK Başkanı Palandöken, DHA'ya yaptığı açıklamada pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında çok sayıda iş yerinin 1,5 yıl boyunca kapalı ya da kısmen kapalı kaldığını söyledi. Aşı temininde yaşanan problemlerin aşıldığını, herkesin aşı olması için imkanlar tanındığını belirten Palandöken, vakalardaki artışın özellikle esnafı endişelendirdiğini belirtti. Palandöken, "İş yerlerinin bir daha kapanması hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli bir sıkıntı yaratıyor. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı. 1,5 yıldır belki destekler alındı; ama yapılan destekler de esnafı ayağa kaldıramadı. Şu anda insanlar büyük korku içerisinde; çünkü önünü göremiyor, 'Acaba böyle bir kapanma olur mu' diye" dedi. 

'AŞI KAMPANYASINA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK'

Palandöken, vatandaşın tekrar eve kapanmasının büyük sıkıntılar oluşturacağını belirterek, "Biz TESK olarak broşürler yaptırdık ve birçok kentte bilboard’ları kullanmak suretiyle aşı kampanyasına destek olmaya çalıştık. Milyonlarca afiş bastırdık. Bu afişlerle görülür yerlerde; dükkanlarda, minibüslerde, taksilerde halkı uyarmaya gayret ettik ama rakamların yükselişi vatandaşı biraz tedirgin ediyor. Aşı olmak için otobüs terminallerinin, garların, AVM'lerde aşıların yapılması, iş yerlerinde 'Ben aşı oldum ya siz' gibi farkındalığı yaratan işletmeler çok önemli" diye konuştu.

Palandöken, TESK'e kayıtlı kişilerin ülke nüfusunun 6'da 1'ini oluşturduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla bunların, sektörel bazda devletin almış olduğu desteklerle ayakta kalması da mümkün değil çünkü yanında çalışanların ücretleri için borçlandılar. Kredi aldılar, kredi ödemede sıkıntı çekiyorlar, sosyal güvenlik primleri var" dedi. 

'OTOKONTROLÜ VATANDAŞ YAPACAK, İŞ YERİ TEDBİRLERİ ALACAK'

Aşı konusunda bilim insanlarının tavsiyelerinin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, "'Aşı olunmasın', 'Aşının faydası yok' gibi söylemler dikkate alınmasın. En önemlisi bu hastalığa yakalanmamak için doktorlar, bilim insanları birebir dinlemeli. Kapanmamak üzere olan bu açılmayı, 1 Temmuz'u esnaf olarak milat olarak ilan ettik. Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok" diye konuştu.

Aşı olmayanların bazı iş yerlerine alınmaması yönündeki çağrıları da değerlendiren Palandöken, "Bizde müşteri velinimetimizdir. Otokontrolü vatandaşın yapması gerekiyor, iş yeri sadece tedbirleri alacak" dedi.

DHA

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