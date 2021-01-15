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Bitexen Teknoloji sermayesini yüzde 126 artırdı

İTÜ ARI Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Bitexen Teknoloji A.Ş., ödenmiş sermayesini yüzde 126 oranında artırarak 5 milyon liraya yükselttiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ocak 2021 Cuma 16:03
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Bitexen Teknoloji sermayesini yüzde 126 artırdı

İSTANBUL - İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., ödenmiş sermayesini yüzde 126 oranında artırarak 5 milyon TL’ye çıkarttı.

Bitexen Teknoloji’nin 25 Aralık 2020 tarihli Genel Kurul kararı üzerine, şirket sermayesini 2 milyon 210 bin TL’den 5 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Odası’na yaptığı başvuru 12 Ocak 2021 tarihinde tescil edildi.

“ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK”

Sermaye artışıyla ilgili olarak konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO’su Yahya Tuğyan Erdem, “Dijital varlık alım-satımı, depolanması, yönetilmesi, transfer edilmesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilmesi alanında kolay, hızlı ve güvenilir ürünler üreten, Türkiye’nin öncü FinTek firmalarından Bitexen Teknoloji A.Ş. olarak hem ülkemizde hem de küresel hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde FinTek sektörü olumlu bir ivme ile büyümesini sürdürdü. Biz de bu süreçte FinTek alanında önemli çalışmalara imza attık” dedi.
 

“ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Erdem, “Genel kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda sermayemizi 5 milyon liraya yükseltmekten mutluyuz. White Label hizmetlerimiz, dijital varlık ile ödeme sistemlerimiz, blokzincir çözümlerimiz ve Bitexen Akademi ile ülkemize FinTek alanında hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitexen Teknoloji Sermayesi
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