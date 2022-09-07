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Bitlis'te kurutulan domatesler Avrupa yolcusu

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:50
Bitlis'te kurutulan domatesler Avrupa yolcusu

BİTLİS'te 26 bin dekarlık alanda yetiştirilen 208 bin ton domates ile 832 milyon TL gelir elde edildi. Bitlis'in domates üretiminde bölge birincisi olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, kurutulan ürünlerin Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini söyledi.

Türkiye'nin yüzde 5, bölgenin ise yüzde 75'lik patates ihtiyacını karşılayan Bitlis, son yıllarda yapılan domates üretimi ile de dikkat çekti. Tarım alanlarının yüzde 99,7'lik bölümünün kullanıldığı kentte, bu yıl 26 bin dekarlık alana domates ekimi yapıldı. Buğday, şeker pancarı, fasulye, nohut, ayçiçeği, arpa ve patatesin yanı sıra domateste de ciddi bir verim elde edildi ve 208 bin ton ürün sağlandı. Domateslerin 700 tonluk bölümü de bugünlerde kurutuluyor. Van Gölü kıyısındaki Tatvan ilçesinde 250 bin metrekarelik alanda kurutma işlemi için sergi açıldı. Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik de sergiyi ziyaret edip, bilgi verdi.

26 BİN DEKARDA 208 BİN TON DOMETES

Domates üretimi konusunda Bitlis’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk sırada bulunduğunu ve halkın yüzde 96'sının tarımla uğraştığını belirten Çelik, kurutma işleminin 8-10 gün süreceğini, daha sonra da İzmir'e gönderilip, Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini söyledi. Çelik, "Son yıllarda yaptığımız yatırımlar, sulama sistemindeki yenilikler ve atıl durumdaki tarım arazilerinin kazandırılması ile birlikte alanlarımızın yüzde 99,7'si tarımda kullanılır duruma geldi. Sofralık domates üretimi de Bitlis'in ana ürünlerinde olmaya başladı. 26 bin dekarlık alanda, 208 bin ton sofralık domates üretildi. Bu da kent ekonomisine ve çiftçilerimize 832 milyon lira gelir sağlamış oldu" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisDomateslerAvrupa
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