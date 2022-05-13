Bitlis Valisi Çağatay: Terör sıkıntısı bitti, yatırımlar arttı

BİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2018 yılından itibaren organize sanayi bölgesine yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, bunun en büyük sebebinin bölgedeki terör sıkıntısının neredeyse bitmiş olmasından kaynaklandığını söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı sınır ötesi ve ülke içinde yaptığı operasyonlar, bölgede olumlu gelişmelerin ve yatırımların artmasını sağlıyor. Sağlanan huzur ortamı ile son yıllarda birçok yatırımcı, geri kalmış iller arasında 3'üncü sırada bulunan, ancak genç nüfus potansiyeline sahip Bitlis'e gelerek yatırım yapmaya başladı.





Vali Çağatay, gösterilen ilgiyle organize sanayi bölgesinin 1’inci etap parsellerini bitirdiklerini, 2 etap için yaptıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vali Çağatay, ağırlığını tekstil firmalarının oluşturduğu atölyelerde 2 bin 400 kişinin istihdam edildiğini, yıl sonuna kadar rakamın 6 bine, tam kapasiteyle çalışmaya başladıklarında ise 10 bine çıkacağını belirterek şöyle konuştu:



"Bitlis'te yaklaşık 350 bin kişi yaşıyor. En önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu genç nüfus. 0 ile 30 yaş arasında kentte 217 bin kişi yaşıyor. Bizim toplam nüfusumuzun yüzde 62’si iş gücüne aday diyebileceğimiz genç nüfus. Dolayısıyla işsizlik Bitlis’in en önemli sorunu. 2018 yılından itibaren organize sanayi bölgemizde ciddi bir atak oldu. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Tabi bunun en büyük sebebi bölgedeki terör sıkıntısının neredeyse bitmiş olmasındandır. Biz yatırımcılara arsa teminatı sağlayarak alan açtık. Onlar da yatırımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Üretime geçen fabrikalarla beraber 2 bin 400 kişi OSB’de çalışıyor. Güroymak, Hizan, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz gibi ilçelerimizde de yoğun bir üretim görüyoruz. İnşallah bu sayı önümüzdeki günlerde artacaktır. Çünkü OSB’de bizim vermiş olduğumuz parsellerde yoğun bir fabrikalaşma süreci yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde 2023 yılı içerisinde OSB’nin içerisinde toplam 6 bin çalışan olacağını bekliyoruz."



Vali Çağatay, Tatvan Devlet Hastanesi'nin yanına yapılacak olan tekstil kent için çalışmaların yapıldığını da belirterek, "Şu anda Eren Holding'in yapmış olduğu fabrikanın birinci etabı bitmek üzere. İkinci etabı da devam edecek. Beraberinde birkaç firmaya daha biz yerlerini verdik. Onlarda bu yıl içerisinde fabrikalarını yapmaya başlayacak. Şunu öngörüyoruz ki, 2023 yılı sonunda gerek organize sanayi bölgesinde gerekse tekstil kent olarak adlandırdığımız bölgede, çalışan insanımızı göreceğiz. Bitlis’te hangi vatandaşımızla karşılaşırsak bize söyleyeceği tek mesele işsizliktir. Bunu çözmekle ilgili çok ciddi adımlarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu başarıyı Bitlis'e sunacağız" diye konuştu.