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Bütçe Kanun Teklifi Komisyon'da kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 09:41
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Bütçe Kanun Teklifi Komisyon'da kabul edildi

Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.

Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

DHA

Son Güncelleme: 27.11.2021 09:42
Anahtar Kelimeler:
TBMMBütçe
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