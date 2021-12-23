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Can Ildırı: Barınma anayasal bir haktır!

Can ILDIRI "Erken seçim çağrıları ve kurdaki yükseliş nedeniyle piyasadaki konut talebi düşerken maliyetler de yükseliyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Aralık 2021 Perşembe 17:48
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Can Ildırı: Barınma anayasal bir haktır!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Mert inşaat yönetim kurulu başkanı Can ILDIRI döviz kurları ve kredi faiz oranlarındaki artışın belirsizliğin ekonominin lokomotifi inşaat sektörünü olumsuz etkilediğine işaret etti. 

Bakanlar Kurulu kararıyla tapu alım-satım harçlarında iyileştirme ve yüzde 18'likKDV'nin de yüzde 1’e indirilmesini talep eden Can ILDIRI, "Ayrıca metal, çimento ve enerji maliyetleri de dikkate alınmalı ve müteahhitler için fiyat farkı kararnamesi çıkarılmalı. Nitekim kamu ihalelerinde kar maksimum yüzde 25’tir. 

Türk lirası son aylarda değer kaybetti, maliyetler ise arttı" dedi. Mevcut verilere göre sektöre bağlı 300’e yakın iş kolu bu durumdan olumsuz etkilendi. İnşaat sektörünün son 4- 5 aydır sıkıntılı günler yaşadığını anlatan Can ILDIRI sürekli gündeme getirilen "Erken seçim’’ çağrıları tedirginliğe neden olmakta, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle de piyasada konut talebi düşerken maliyetler deyükseliyor. Barınma anayasal bir haktır. Sektörde Türkiye'de 3 milyon, kişi doğrudan istihdam ediliyor. SGK primlerimizi tam ve eksiksiz ödüyoruz. Çalışanlarımızın neredeyse tamamı dar gelirli vatandaşlar, bugün kazanırsa akşam evde ekmek oluyor, aksi halde olmuyor" diye konuştu. 

Geldiğimiz noktada döviz kurlarındaki düşüşün devam etmesi ve spekülasyonların son bulmasıyla birlikte inşaat sektörünün önümüzdeki süreçte şaha kalkacağını öngörüyoruz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 23.12.2021 17:51
Anahtar Kelimeler:
Can ıldırıErken SeçimKonut
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