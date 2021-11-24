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Caner Hatipoğlu yeni görevine başladı

Caner Hatipoğlu Mcd Bursa İl Başkanlığın 'da Womin Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Caner Hatipoğlu, Milliyetçi Çalışanlar Derneği Bursa İl Başkanlığı  görevine  atandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Kasım 2021 Çarşamba 16:17
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Caner Hatipoğlu yeni görevine başladı

HABER: SEDAT SARIKAYA

Caner Hatipoğlu Şanlıurfa Siverek doğumlu ve 27 yaşındadır. Genç girişimci olarak kozmetik sektöründe devam etmektedir. Bitkisel form macunları ve bitkisel form çayları tanıtımı ve satışı yapmaktadır. Milliyetçi Çalışanlar Derneği Bursa il Başkanlığında ki bu kutsal görevi vatanı ve milleti için layıkıyla yapacağına ve vatanın bölünmez bütünlüğüne inanıp kutsal vazife için canı gönülden hizmet edeceğine inanıyor. Enflasyon ile mücadeleye evet diyerek asgari ücretlerin minimal düzeyde 5400 TL olması gerektiğini belirtiyor. Caner Hatipoğlu: Bildiğiniz üzere asgari ücretle geçim sağlamaya çalışan  vatandaşlarımız, yükselen tüm ekonomik koşullar nedeniyle geçim konusunda ziyadesiyle zorluk çekiyor. Bu nedenle Milliyetçi Çalışanlar Derneği  evde çalışmak isteyen kadınlara iş imkanı sağlamaya çalışan ve  hayat şartları her  ne kadar zorlasa da, halkının yanında olarak işçi haklarını savunmaya adanmış bir dernektir.


Bursa il teşkilatı, tüm ilçelerde ki muhtarlarımızla  görüşerek işsizlik oranını listeleyip, aynı zamanda fabrikaların  işçi alımını ve iş bulma sürecini  kolaylaştırabilmek adına İŞKUR ile iletişime geçmiştir. Bizler; Bursa il teşkilatı olarak iş ve işçi bulma vazifemizi İŞKUR üzerinden  oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sayede sosyo-ekonomik hayata zerre nispetinde de olsa bir nefes sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca  genç girişimci kardeşlerimiz için yeni projelerimiz olduğunu beyan etmek istiyorum dedi. 

Caner Hatipoğlu yapmış olduğu son konuşmasında; vatanın bölünmez bütünlüğüne inanan tüm siyasi partiler ile aynı mesafede olacaklarını, ülkemizin ve milletimizin milli menfaatlerini her daim gözeteceklerini, ve tüm çalışanların haklarını sonuna dek ziyadesiyle savunacaklarını ve bu hususta elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacağını ifade etti. Son olarak 
'İnsanı gözetmek, Hakkı gözetmektir' dedi. 
Sevgi ve saygılarımla... 
Milliyetçi Çalışanlar Derneği Bursa İl Başkanı 
Caner Hatipoğlu

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Caner HatipoğluGörevWomin KozmetikMilliyetçi çalışanlar Derneği
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