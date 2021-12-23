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COOKSHOP, 10 Yeni Restoran ile Atağa Geçti

2021 yılı Haziran-Ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla 10 şubeyi daha bünyesine katan COOKSHOP, 27'ye ulaşan şube sayısını yıl sonuna kadar 40'a çıkarmayı ve yeni konseptlerle yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 13:13
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COOKSHOP, 10 Yeni Restoran ile Atağa Geçti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şehrin popüler noktalarında lezzet ve konforu bir arada sunan restoran zinciri COOKSHOP 2021 yılında yatırımlarına hız verdi. İlk şubesini 2008 yılında Nişantaşı’nda açan COOKSHOP, 2021 yılı Haziran-Ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla Galataport, Meydan AVM, İstinyepark İzmir, Kıyı İstanbul ve Kozyatağı City’s’in de aralarında bulunduğu 10 şubeyi daha bünyesine katarak şube sayısını 27’ye çıkardı. Operasyon, pazarlama ve satış yönetimi departmanlarını da genişleterek kendisini profesyonel bir ekibe emanet eden COOKSHOP, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde şube sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor. Her geçen gün ivmesini daha da artıran marka, büyümeye de 50 milyon lira bütçe ayırdığını duyurdu.

COOKSHOP, yeni pazarlara girmeyi hedefliyor

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin zorlu koşullarında bile hız kesmeden büyümeye devam eden COOKSHOP, yeni pazarlara girmeye hazırlanıyor. Yurt içinde yeni açılacak şubelerin arasında Akaretler, Beylikdüzü, Adapazarı, Gaziantep, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri gibi lokasyonların olduğu, yurt dışında ise Bakü, Erbil, Fas, Dubai ile görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

Arka bahçe konsepti hayata geçti

Kısa süre önce Bağdat Caddesi Erenköy’de Arka Bahçe konseptini de hayata geçiren marka, caddenin kalabalığı ve hareketli akışından biraz daha uzak kalmak isteyenleri COOKSHOP Arka Bahçe’de ağırlıyor. Böylece şehrin göbeğinde, yeşilin ve doğanın huzurunu yansıtan atmosferiyle alışılagelmiş COOKSHOP, ruhunu misafirlerine daha sakin bir ortamda sunuyor.

COOKSHOP, yeni projeleri hayata geçirip tüketiciyle buluşturacak

Marka ayrıca, 2022 senesinde Magnolia Shop by COOKSHOP ve Cookbox by COOKSHOP isminde 2 ayrı konsept ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. COOKSHOP Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, “Pandemiye rağmen başarılı bir seneyi daha geride bıraktık. Çok sayıda franchise talebi alıyoruz ancak şirket politikamız gereği servis ve hizmet kalitemizin standardını korumak adına COOKSHOP markamızda franchise çalışma modelini uygulamıyoruz. Ancak bu talepleri geri çevirmemek adına yepyeni bir oluşum içerisinde olduğumuzun haberini verebilirim. Bu yeni projelerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Sektörün profesyonellerinden Genel Müdürümüz Sn. Selçuk Gengeç’in liderliğinde güçlü bir ekiple çalışıyoruz. 2022 senesinin ekibimiz ve markamızın daha da büyüyeceği bir sene olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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COOKSHOP10 Yeni Restoran Ile Atağa Geçti
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