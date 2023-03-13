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DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 3 milyar 351 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

13 Mart 2023 Pazartesi 10:59
DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
İstanbul

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362 bin 646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DASKHasar ödemesi
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