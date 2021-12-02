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'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren hayırsever genç iş insanı Rıdvan Akarsu’dan örnek bir davranış geldi. BİMKUR Yönetim Kurulu Başkanı Akarsu, ülkemize ekonomik operasyon çekenlere inat bir ton kuru bakliyatı zor durumda olan vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Aralık 2021 Perşembe 12:08
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'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

2019 yılında kurulan ve kısa sürede 16 şube açarak Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine Bakliyat ve Kuru yemiş ihracatı yapan Bimkur ,Türkiye’ye ekonomik operasyon çekenlere savaş açtı. ‘Devletimizin Yanındayız’diyen genç iş insanı Rıdvan Akarsu,’Bu durumdan etkilenen dar gelirli vatandaşlarımıza bir ton kuru bakliyatı ücretsiz olarak dağıtacağız. Dubai’li ortağım Basel Cafer ile aldığımız karar sonucunda tüm şubelerimize ‘Askıda Bakliyat’ Kampanyasını da başlatacağız. Bu kampanyadan elde edilen bakliyatları da mahalle muhtarları aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sürekli dağıtacağız’ dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BİMKURRıdvan Akarsu
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