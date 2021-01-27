Dirice, 2020 yılında yükselen araç fiyatlarını değerlendirdi

Pandemi nedeniyle yeni araçların gelişinin 6 ay gecikmesiyle başlayan araç fiyatlarındaki artışa dair konuşan DRC Motors Yönetim Kurulu Başkanı İlker Dirice, "Sıfır araç fiyatlarının yükselişi, ikinci el piyasalarında düşük segmentteki araçları satan galerilerin de fiyatları artırmalarına neden oldu. Bu durum ne yazık ki, 2020 yılının başında 50 bin TL'ye satılan 5 yaşında orta segment bir aracın fiyatının 100-120 bin TL’ye ulaşmasına neden oldu” dedi.

“LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Lüks segmentteki talep değişimlerine ilişkin de açıklama yapan Dirice, "Lüks araçlar 2020 yılında çok fazla alındı ve satıldı. Sadece bir ayda yaklaşık iki katı fiyata çıkan araçların satışı yapıldı. Lüks araç piyasasında ciddi bir ticaret hacmi oluşurken, fiyatların düşmeyeceğine inananlar araç almaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.