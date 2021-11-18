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Doç. Dr. Atilla Çifter: TL'nin kırılganlığı hızla arttırıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2021 Perşembe 16:11
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Doç. Dr. Atilla Çifter: TL'nin kırılganlığı hızla arttırıyor

İSTANBUL - Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederek haftalık repo faizini 100 baz puan daha indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Atilla Çifter, “Döviz kurundaki hızlı yükseliş sürecek hem ÜFE'nin artış hızı artacak hem de TÜFE'nin yüzde 20'nin çok üzerine çıkmasına neden olacak. Bu durum TL’nin kırılganlığını hızla artıracak” dedi.

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederek haftalık repo faizini 100 baz puan daha indirdi. Bugün açıklanan karar ile Merkez Bankası faizi yüzde 16’dan 15’e çekti.  Dolar kuru bir gün önce Asya piyasalarında 10.96'ya kadar yükselmişti, gün içerisinde 10.50 altına gerilese de karar sonrası tekrar yükselerek 10.90 seviyesine ulaştı.

DÖVİZ KURU ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİLİ

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üys. Doç. Dr. Atilla Çifter, diğer gelişmekte olan ülkelerin hem enflasyon hem de parasal sıkılaştırma riskleri ile faiz oranlarını arttırırken, TCMB faiz indirimlerine devam ettiğini dile getirdi. Bu durumun TL’nin kırılganlığını hızla arttırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Atilla Çifter, Para Politikası Kurulu karar metninde enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar olduğu belirtilse de enflasyon üzerinde döviz kurunun önemli bir faktör olduğunu söyledi. Çifter, “Döviz kurundaki hızlı yükseliş hem ÜFE'nin artış hızını arttıracak hem de TÜFE'nin yüzde 20'nin çok üzerine çıkmasına neden olacak” dedi.

Doç. Dr. Çifter, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin, Türkiye’nin risk primini ve uzun vadeli faizleri arttırmaya neden olacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Atilla ÇifterTLnin Kırılganlığı
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