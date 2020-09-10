Dolar 7.48 lirada

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, iç piyasada Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verilerinin açıklanacağı yeni güne, Çarşamba günü test ettiği 7.4983 liralık tarihi yüksek düzeye yakın başladı. TCMB, Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini Cuma günü açıklayacak.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli repo ihalesinde en düşük ve ortalama yüzde 11.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 10.77 düzeyinde gerçekleşti.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriledikten sonra yükselerek, yeniden yüzde 11.0 düzeyinin üzerine çıkmış oldu.

TCMB'nin repo ihalesinde basit faizin yüzde 11.0'in üzerinde oluşmasının ardından, bankalararası piyasada gecelik faizler de yüzde 11.25 düzeyine kadar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,087 ve 1,099 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.93 artışla 1,099.68 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.69, BIST Mali Endeks yüzde 0.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.24 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4679 lira ve en yüksek 7.4900 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8221 lira ve en yüksek 8.8868 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7112 lira ve en yüksek 9.7470 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18004 - 1.18311 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18308 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"BIST-100 Endeksi dün küresel çapta teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan toparlanmanın katkısıyla yükseliş kaydetti ve günü 1,100 puan seviyelerine oldukça yakın seviyelerden tamamladı.

"Enerji ve petrokimya sektöründeki alımlar endeksi destekledi.

"Son günlerde direnç olarak çalışan 50 günlük üssel ortalama (1,105) kısa vadede ilk güçlü direnç noktası olup, yükselişlerin devamlılığı açısından ortalama üzerinde kapanışlar önem taşıyor.

"1,105 üzerinde 1,122 ve 1,141 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

"Endekste satışların gündeme gelmesi durumunda ise kritik destek bölgesinin bulunduğu 1,075 ile 1,064 aralığı önem kazanacaktır.

"Bu destek bölgesi altına yeniden sarkılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerekiyor."