E-Döviz Alım ve Satım dönemi başlıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yetkili müesseselerce düzenlenen döviz alım ve döviz satım belgelerinin, elektronik döviz alım ve satım belgesi olarak düzenleme zorunluluğu getirildi. Yetkili müesseseler, 1 ocak 2022 tarihinde “e-döviz alım ve satım belgesine” geçiş yapmak zorundadır.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kolaysoft Teknoloji Dijital Dönüşüm Uzman Yardımcısı Tuğba Sezgin şunları söyledi:

“E-döviz alım ve satım belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere, ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan döviz alım belgesi ve döviz satım belgesinin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır. E-döviz alım-satım belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki döviz alım - satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.” dedi.

E-Fatura’ya dahil olmak gerekiyor

Konuya ilişkin bilgiler veren Tuğba Sezgin şunları kaydetti:

“Mükelleflerin, E-Döviz alım ve satım belgesi uygulamasına geçiş yapabilmeleri için E-Fatura uygulamasına dahil olmaları gerekiyor. E-döviz alım satım belgesi düzenleyebilme ve iletebilme konusundaki gerekli hazırlıkları, mükellef olan kurum ve kuruluşların biran önce tamamlamış olmaları önemlidir. Kolaysoft Teknoloji olarak, e-dönüşüm hizmetlerinin tümünde olduğu gibi e-döviz alım-satım belgesinde de kullanıcılarına anahtar teslim portal hizmeti vermekteyiz. Başvuru aşamasından tüm entegrasyonlara kadar, Kolaysoft Teknoloji’nin uzman kadrosu ve tecrübesiyle, müşterilerimize hizmet veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.