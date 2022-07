Ege'de oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

İZMİR - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber doluluk oranı artıyor. Sadece Foça değil; Ege'nin çekim ve cazibe gücü çok yüksek olan Çeşme, Alaçatı, Gümüldür, Pamucak, Selçuk, Dikili, Ayvalık'a kadar ulaşan noktalarda, hemen hemen yüzde 100 doluluk oranlarını yakalamış durumdayız" dedi.



Yaklaşan Kurban Bayramı tatili ile birlikte Ege Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde rezervasyon talebi arttı. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Birliği Başkanı Mehmet İşler, Ege'de ve İzmir'in turistik ilçesi Foça'da yüzde 100 doluluklara ulaşıldığını söyledi. İşler, Türk turizminin bu yıl devam eden Rusya-Ukrayna savaşına rağmen bu sezon hedefin 42 milyon turist olduğunu ifade etti. Turizmin sektör olmaktan çıkıp, endüstri olmaya başladığını belirten İşler, "Türk turizmi, dev adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi Covid-19'da tüm dünyanın aslında ekonomisinin durduğu bir yerde, Türk turizmi büyümeye devam etti ve pandemi döneminde bile dünyanın ilk 5'i arasına girdi. Büyük bir kalkınma gücüne ve aynı zamanda genişleme gücüne sahip olan bu sektör, artık sektör olmaktan öteye, endüstri olmaya başladı. Türkiye için önemli bir döviz ve istihdam deposu olmaya da devam ediyor. Özellikle bu sene Ukrayna ve Rusya savaşına rağmen 42 milyonu yakalayacağız ki; bu da bulunduğumuz konjonktüre göre böylesi bir durumda ana pazarımız olan Rusya ve Ukrayna'nın da olmamasına rağmen yakalanacak çok mükemmel bir sayı" dedi.



'EGE'YE BÜYÜK BİR TALEP GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'



Ege Bölgesi'ne Kurban Bayramı tatili için büyük bir talep olduğunu dile getiren İşler, "Günümüzde özellikle Türk ekonomisinin can damarı niteliğinde olan Türk turizmi, özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber doluluk oranı artıyor. Kurban Bayramı'nda özellikle iç pazarın, Ege'ye büyük bir taleple geldiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul 30 milyon nüfusu; Osmangazi Köprüsü'nün yapılması, İstanbul-İzmir yolunun 3,5 saate düşmesi, Avrupa yakasındakilerin ise gelmesini kolaylaştıran yeni Çanakkale Köprüsü ile Ege'ye adeta bir akın geliyor. Bunu Bursa, hemen yanı başımızdaki Manisa ve üçüncü büyük şehrimiz olan İzmir'in 5 milyonluk nüfusuyla, Foça buradan istediğini alıyor. Yüzde 100 doluluklara ulaşmış durumda" diye konuştu.



'SADECE FOÇA DEĞİL; TÜM EGE YÜZDE 100 DOLU'



Ege Bölgesi'nde her kesimden vatandaşın tatil yapabileceği şekilde çeşitli seçeneklerin olduğunu vurgulayan İşler, "Sadece Foça değil; Ege'nin çekim ve cazibe gücü çok yüksek olan Çeşme, Alaçatı, Gümüldür, Pamucak, Selçuk, Dikili, Ayvalık'a kadar ulaşan noktalarda, hemen hemen yüzde 100 doluluk oranlarını yakalamış durumdayız. Ege'nin bir başka cazibesi olduğu gibi, her kesime hitap eden ürünleri bulunuyor. Çadır, pansiyon, 5 yıldızlı oteller Ege'de mevcut. Şu anda kişi başı 500 liradan başlayan oda kahvaltı seçeneğinden 15 bin liraya kadar geniş bir yelpazede herkes kendine göre konaklama türünü bulabiliyor. Bu durum, bize Ege Bölgesi'nin çeşitliliğini ve zenginliğini gösteriyor. Foça'yı da yabancı turistler keşfetmeye başladı. Foça, günümüzün Bodrum'u olma yolunda ilerliyor. Özellikle İngilizler su sporları için burayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.



Foça'da tatil yapan İngiliz turistlerden Emily Nicholls da Türkiye'de olmaktan ve tatil olanaklarından çok memnun olduğunu söyledi. Emily Nicholls, "İngiltere'den geldim. Burada hava çok güzel. Otel çok güzel. Yemekleri çok beğendim" dedi.