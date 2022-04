En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de, kuraklık endişesi yaşanıyor. Kentin son 1 aydır hiç yağış almadığını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Şu anda kuraklık sistemine girdik. Tarlalarımızı sulamadığımız takdirde ya da yağmurlar gelmediğinde geçen seneki gibi yüzde 40-50 verimlilikte kalırız" dedi.



Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarlık alana buğday, 1 milyon 50 bin dekara ise arpa ekildi. Çiftçiler, arpa ve buğdayın yanı sıra mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi de yapmaya başladı. Ancak kentin son 1 ayda hiç yağış görmemesi, kuraklık endişesine yol açtı. Ekim yapılan tarlalarda incelemeler yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, arpa ve buğdayın gelişmesi için, yeni ekimi yapılan ürünlerin ise çimlenmesi için mutlaka suya ihtiyacı olduğunu söyledi.



'TRAKTÖRLERİN ARKASINDAN ADETA TOZ KALKIYOR'



Geçen yılki kuraklıkla birlikte tarlada verimin yüzde 50'lilere kadar düştüğünü hatırlatan Buluşan, "Bu sene hava şartları kışın çok güzel gitti ama yaklaşık 1 aydır Eskişehir'de yağış almıyoruz. Bu da bir anda üreticimize sıkıntı yaşattı. Tarlaları süren traktörlerin arkasından adeta toz kalkıyor. Bu toprak aslında şimdi nemli olmalıydı. Toprak ve mısırın nem ile beraber bir an evvel birleşmesi gerekiyordu. Şu anda toprağı çiğnemek ve arkasından sulamak zorunda kalacağız. Bu da üreticimiz için çok büyük bir külfet. Önceden mısır ekildiği zaman 1 hafta sonra topraktaki nemle çimlenirdi fakat şu anda mısır ve pancar ekimlerinin hiçbiri susuz yapılamıyor. Bu da üreticimize bir külfet getiriyor" dedi.



'ŞU ANDA KURAKLIK SİSTEMİNE GİRDİK'



Yağışların başlamadığı takdirde üreticinin tarlasını sulamak zorunda kalacağı ve bu nedenle de yer altı sularının yok olacağını ifade eden Buluşan, şöyle konuştu:



"Yağışların güzel olacağını düşündük. Ama son 1 aydır yağışların olmaması, ılıman ve rüzgarlı hava toprağın tavını aldı. Bu nedenle şu anda kuraklık sistemine girdik. Eğer yağışlar sürmezse üretici tarlasını her gün sulamak zorunda kalacak, bu da yeraltı sularını yok edecek. Buğday ve arpa gibi ekinlerimizin boyu yaklaşık 1 karışı buldu. Şu anda çok güzel renkleri var. Soğuk havalardan sonra sıcağın gelmesinin ekinlere çok faydası oldu. Ama 1 hafta-10 gün sonra bunların bu rengini bulamayız, sararmaya başlarlar. Sulamadığımız takdirde ya da yağmurlar gelmediğinde ekinlerden de mahrum kalırız. Geçen seneki gibi yüzde 40-50 verimlilikte kalırız. Bu da bizim üreticimizin üretimini, gelirini etkiler. Ülkenin de bir sorunu olarak karşımıza çıkar. Bir bardak suyun çok önemi var. Mutfakta veya evlerde tükettiğimiz su değil; tarlada kullandığımız su ülke için çok önemli. Ülkede here yere mısır, ayçiçeği ekilmemeli. Bu ülkede planlı üretim ve pazar yapmadığımız takdirde, hiçbir şeyin karşılığını alamayız. Üretici de, tüketici de alamaz."



'VERİM YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞEBİLİR'



Yakakayı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Kale, geçen yıl yaşadıkları kuraklıkla büyük verim kaybına uğradıklarını söyledi. Bu sene de verim kaybı yaşanabileceğini anlatan Kale, "Görüyorsunuz toprak toza dönmüş. Su olmayınca da toprak toz halinde. Biz de mümkün olduğunca toprağı karıştırmadan, iki traktörle ekmeye çalışıyoruz. 'Acaba yağmur yağar da yararlanabilir miyiz?' beklentisindeyiz. Geçen sene kuraklık yaşandı. Mahsulümüzün yüzde 50'si hemen hemen hiç olmadı. Bu sene de bir ay içinde yağmur yağmazsa, çok kötü bir kuraklık içerisinde olacağız. Burası zaten az yağış alan bir bölge. Ormanlık kısım yağmuru çektiği için, bu bölgeye yüzde 30 civarında daha az y