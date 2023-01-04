En düşük memur maaşı, 11 bin 848 TL oldu

Bakanlığın yazılı açıklamasında, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, 'Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmesi' ile belirlendiği belirtildi. Açıklamada, "2023 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den 11 bin 848 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL'den 7 bin 901 TL'ye yükselmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca 2023 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı paylaşıldı. (DHA)