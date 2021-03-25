Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1418
ALTIN
442.197
DOLAR
7.9398
STERLİN
10.8728
EURO
9.3812
Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacak
Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 8...
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...

"Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli sermaye desteğinin yanı sıra, bugün yabancı bankalar, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modeli de yatırımcılarımız tarafından değerlendiriliyor. Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 14:33
0 Okunma
"Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

ANKARA - Bakan Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, enerji sektörünün doğası gereği değişime açık bir alan ve uluslararası ilişkileri, ekonomiyi, güvenlik politikalarını etkileyebilecek güçte olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, yeni sanayileşme mücadelesinde kimsenin geride kalmak istemediğini belirterek, "Pil teknolojileri, lityum, yenilenebilir, elektrikli arabalar, hidrojen hepsi inanılmaz değerli yatırımlar olarak görülüyor. Genelde bu tip endüstriyel geçişler tek seferde ve rahatça olmaz. Balonlar ve çöküşler kesinlikle görülecektir.  Sistem, Schumpeterci bir yaklaşımla yani 'yaratıcı yıkımla' yeniliği, teknolojik gelişimi, teknik donanımı önceleyecek ve yeni oyuncuların ortaya çıkışıyla yeni bir ekonomiye doğru gidecek. Tesla belki de bunun en güzel örneklerinden biri. 2000'li yılların başında kurulan şirket bugün yenilik ve teknolojik gelişim odaklı büyümesiyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Sistemde yer alan pek çok ezberi, yeni teknolojilerle bozdu. Sistemin kendi içerisinde dönüşümüne ön ayak oldu. Tabi bu girişimcilerin kabiliyeti olduğu kadar onlara finansman sağlayan kurumların ve devletin de bu süreçte payı var" dedi.

'ASKERİ TEKNOLOJİLER KADAR ÖNEMLİ'

Bakan Dönmez, yeni ekonomide gördükleri en önemli sinyallerin, pil savaşları, madencilik şirketleri ve yapay zeka mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Hidrokarbon şirketleri gaz ve petrol şirketleri olmaya çalışırken, dijitalleşme yeni bir kabukla geliyor. Bu 4'üncü Sanayi Devrimi değil. Çünkü 4'üncü  Sanayi Devrimi 1950'lerin sonunda zaten söyleniyordu. Yeni dengeler oluşurken Türkiye bunun neresinde yer alacak? Sanırım geçtiğimiz senelerdeki gelişmelerden sizler de anlamışsınızdır. Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık.  Yenilenebilir enerjide en fazla kurulu güç artışı yapan ülkelerden biriyiz. Bu alandaki teknolojinin gelişimi için YEKA adını verdiğimiz sistemi hayata geçirdik. Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına enerjinin bütün alanlarında birbirini tamamlayan bir politika yürütüyoruz. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi beraberinde onu destekleyen alt sektörleri de daha fazla yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyona teşvik edecektir. Öte yandan kendi gaz kaynaklarımızı buluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik alanında kritik materyallere özel önem veriyoruz. Karbonsuz bir sanayi olarak nükleeri önemsiyoruz" diye konuştu.

'DOĞRULTUMUZ BELLİ'

Bakan Dönmez, piyasa tarafında ise hem arz hem de talep tarafının oyuna dâhil olmasıyla çok daha rekabetçi bir ortam oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrik ve gaz diğer klasik emtialar gibi günlük, aylık hatta yıllık periyotlarla alınıp satılan bir ürün olmaya başladı. Bunun için gerekli regülasyonlar yapıldı. Oyuncu sayısının katlanarak arttığı, çok daha fazla katılımcılının yer aldığı bir piyasamız var. Enerji piyasalarımıza duyulan güvenden dolayı bugün piyasa derinliğimiz önceki yıllara göre daha da arttı. Özel sektörün dâhil olmasıyla birlikte finansman kanalları da çeşitlenmeye başladı. Yerli sermaye desteğinin yanı sıra, bugün yabancı bankalar, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modeli de yatırımcılarımız tarafından değerlendiriliyor. Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bizim doğrultumuz sanırım belli. Çünkü bizim bu oyunu nasıl okuduğumuz da 'sözlerimizden' ve 'eylemlerimizden' takip edilebilirsiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji SektörüYatırımEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı
Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı
'Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor'
'Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor'
Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimi, 260 bin tona çıktı
Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimi, 260 bin tona çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans