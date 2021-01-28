"Enflasyonu 2021 yılı sonunda yüzde 9,4 tahmin ediyoruz"

ANKARA - TCMB Başkanı Naci Ağbal, 'Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuştu. Ağbal, 2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olacağının değerlendirildiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun düşük seyretmekte olduğunu belirtti. Ağbal, son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığının görüldüğünü, iktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izlediğini anımsattı. Ağbal, "Salgından en çok etkilenen turizm ve hizmet sektöründe hızlı kredi genişlemesinin uyardığı güçlü seyir belirleyici olmuştur. Finansal iyileşme 2020'nin 3'üncü çeyreğinde büyümeye en yüksek katkıyı veren birleşen olmuştur. 2020'nin son çeyreğinde iktisadi faaliyetin zirve noktasına ulaştığı ve eğilimine yakınsamaya başladığını düşünüyoruz. Döviz kurundan tüketici ve üretici enflasyonuna etki oldukça güçlenmiştir. Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir. Enflasyon üzerindeki döviz kuru etkilerinin düşeceği görülmektedir" dedi.



'2021 GIDA ENFLASYONUNU 11,5'E REVİZE ETTİK'



Ağbal, 2021 yılı ithal fiyat artış tahmininin yüzde 5'ten yüzde 6,5'e çıkarıldığını, 2022 yılı ithal fiyat artış tahmininin yüzde 0,3 olarak belirlendiğini bildirdi. Ağbal, ham petrol tahminini 2021 yılında 54,4 dolar, 2022 yılında 52,1 dolar olarak ithalat varsayımlarının yukarı yönlü güncellendiğini kaydederek, şöyle konuştu:



"2021 gıda enflasyonunu 11,5'e revize ettik. 2022 yılı gıda fiyat tahmini yüzde 9,4 olarak belirlendi. Milli gelire oranla yüzde 3,5 olarak belirlenen bütçe açığı hedefini, para politikası hedeflerini destekleyeceğini hedeflemektedir. Kredi politikalarının da para politikalarıyla uyumlu gelişim sergileyeceğini gördük. Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2021 yılı sonunda yüzde 7,3-11,5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2022 yılı sonunda yüzde 4,6-9,4 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 7,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."



'ELİMİZDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI ETKİN KULLANACAĞIZ'



Ağbal, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve bekleyişlerdeki iyileşmenin devam etmesi ile enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Ağbal, "Enflasyonda yüzde 5 hedefinden oldukça uzaktayız. 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağız. Elimizdeki bütün araçları etkin kullanacağımızı ifade etmiştik. Yüzde 10,25 olan para politikası faizini önce 15'e sonrasında 17'ye çıkardık. Gerekirse ilave sıkılaşma yapacağımızı ifade ettik. Para politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir. Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden yapılacaktır. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen, bekleyen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır. Hükümetimiz tarafından hukuk ve ekonomi alanında atılacak reformlar önemli bir destek sağlayacaktır" diye konuştu.



'FAİZ İNDİRİMİ PATİKASINA İNMEK İÇİN ERKEN'



Ağbal, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ağbal, faiz indirimine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: "Enflasyona ilişkin elimizdeki veriler ve ileri dönük riskleri değerlendirdiğimizde hedefe varma doğrultusunda para politikası sıkı duruşuna uzun bir süre devam etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Faiz indirimi patikasına inmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon hedefi yüzde 5, dolayısıyla Para Politikası Kurulu (PPK) olarak bu hedef doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz. İleriye dönük beklentilerin yönetilmesi ve rehberlik etmesi bakımından hem yukarı yönlü sıkılaştırma hem de uzun vadeli sıkı para politikası duruşuna ilişkin bu toplantıda biraz daha açıklık kazandırmış olduk. Para politikasında duruşun sıkılığı yüzde 5 hedefine varıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek. PPK olarak elimizdeki veriler ve yeni verileri açık, samimi, ihtiyatlı ve enflasyonla kararlılıkla mücadele etmek amacıyla sürekli olarak paylaşacağız."