Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1325
ALTIN
455.868
DOLAR
7.5964
STERLİN
10.0957
EURO
9.0071
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk...
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
Son Dakika
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale...

Erdoğan: Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır

Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız, dünkü faiz artışını bu çerçevede değerlendiriyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Kasım 2020 Cuma 14:36
0 Okunma
Erdoğan: Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD EXPO fuarına katıldı. Tüyap Kongre ve Fuar merkezindeki MÜSİAD EXPO'ya Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Salgının dünyayı kasıp kavurduğu ikinci dalgasında da nispet daha iyi durumdayız" dedi.
 

"CHP'NİN OYUNBOZANLIĞI SEBEBİYLE NETİCEYE ULAŞAMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık" diye konuştu.

Erdoğan, "Ekonomide ve demokrasiye ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ekonomi ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız" dedi.  
 

FAİZ KARARI

Erdoğan, "Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız, dünkü faiz artışını bu çerçevede değerlendiriyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara indirmek, faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını umuyorum. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve dikkatimizi bu konuya hallederek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYDEN ÖNCE YURT DIŞINDAKİ TASARRUFLARIMIZI MUTLAKA ÜLKEMİZE GETİRMELİYİZ"

Erdoğan, "Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Yatırımcının güvenini kazanmak için her türlü adımı atacağız, bunun için gerekeni yapacağız. Yatırım yapan herkesin yanında yer alacağız. Yeni dönemde işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemini hayata geçireceğiz. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle birlikte yürümeye varız" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEkonomiTürkiyeEnflasyonFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın”
“Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın”
Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı
Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı
Pandemi ihracattaki yükselişi durduramadı
Pandemi ihracattaki yükselişi durduramadı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans