Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1180
ALTIN
525.636
DOLAR
8.4085
STERLİN
11.0585
EURO
9.9351
FED faizleri sabit bıraktı
Son Dakika
FED faizleri sabit bıraktı
Tuzla'da korkutan yangın!
Son Dakika
Tuzla'da korkutan yangın!
Yusuf Yazıcı hattrick yaptı
Son Dakika
Yusuf Yazıcı hattrick yaptı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

FED faizleri sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC), yüzde 0.00 - 0.25 aralığında bulunan faizleri sabit bıraktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2020 Cuma 08:26
0 Okunma
FED faizleri sabit bıraktı

Fed'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kez indirim yapan FOMC'nin 10 üyesinin tamamı oylarını faizlerin değiştirilmemesi yönünde kullandı. 

FOMC açıklamasında, Covid-19 pandemisine bağlı zorluklar karşısında, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçların kullanılacağına ilişkin kararlılık bir kez daha vurgulandı.

"Devam eden halk sağlığı krizi, yakın vadede ekonomik faaliyetler, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek ve orta vadede ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacaktır" uyarısı yapılan FOMC açıklamasında, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, politikaların yeni koşullara göre ayarlanacağı vurgulandı.

Fed ayrıca, uzun vadede yüzde 2.0 hedefine ulaşmak için, enflasyonun kısa süreliğine yüzde 2.0'nin üzerine çıkmasına da izin verileceği de eklendi.

DHA

Son Güncelleme: 06.11.2020 08:43
Anahtar Kelimeler:
FEDFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik
Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik
ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ
ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ
İstanbul Havalimanı üçüncü oldu
İstanbul Havalimanı üçüncü oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans