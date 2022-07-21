Fenomenlerin gelir karnesi açıklandı

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen sosyal medya platformları, birçok kişi için gelir kaynağına dönüşürken, markaların yüzde 68’i de fenomenlere ayırdığı pazarlama bütçesini artırıyor. Influencerlar için içerik platformuna dönüşen yerli internet sitesi, sosyal medya fenomenlerinin gelir karnesini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, düzenli içerik paylaşan fenomenler, 2-3 sene içinde aylık 20 ila 30 bin TL arasında gelire ulaşıyor.