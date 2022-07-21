Fenomenlerin gelir karnesi açıklandı

İSTANBUL (DHA)
Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı artarken, pazarlama stratejilerinde influencer marketing’in payı artıyor. Influencer Marketing Hub’ın konuya dair yayımladığı veriler, 2021’de yaklaşık 14 milyar dolar olan influencer marketing pazarının 2022’de 16 milyar doları aşacağına işaret ediyor. Sosyal medyanın olanaklarını avantaja çevirerek satışlarını artırmak isteyen markaların yüzde 68’i 2022’deki pazarlama kampanyalarında influencer bütçelerini yükseltmeyi hedeflerken, son dönemde fenomenlerin içerik platformuna dönüşen Cemre.com influencerların merak edilen gelir karnesini ortaya koyuyor.
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